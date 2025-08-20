Com Criolo, Urias prepara primeiro single do seu novo álbum; veja data

“Levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais”. A primeira música de trabalho do do novo álbum da cantora e compositora Urias, será lançada dia 26 de agosto nas plataformas. DEUS, feita em parceria com Criolo, é o ponto de partida para entender o novo projeto da artista, intitulado CARRANCA, que será lançado dia 7 de outubro.

A letra do single fala sobre um período da história em que, para que a colonização acontecesse, foi necessário o apagamento religioso dos povos africanos. “O verso 'Levaram Deus', é justamente sobre isso, estou falando desse Deus que foi tirado dos povos da África e apagado da memória, quando fomos trazidos pro Brasil, e por isso eu falo “eu não amo nunca mais”, eu não amo mais nada por que me tiraram a minha religião. É uma expressão de raiva diante da colonização e uma busca por liberdade”, adianta Urias.

A música marca a primeira parceria entre Urias e Criolo. O rapper falou sobre o convite: “Para mim, é uma alegria ser convidado para colaborar com uma artista tão especial e interessante, então fica o meu sentimento de gratidão pelo convite. Eu espero que todos possam escutar essa faixa, que foi feita com muito carinho. E obrigado, Urias, pela oportunidade.”

A produção de DEUS fica a cargo de Nave Beatz e de Rodrigo Gorky, amigos há mais de 15 anos, mas que aqui se encontram pela primeira vez em estúdio. A faixa nasce da união dos mundos do hip-hop, que Nave domina, com a intensa pesquisa musical de Gorky, algo que ele raramente consegue aplicar em seus outros trabalhos voltados ao mundo pop. O ponto de partida é um sample de um canto folclórico negro brasileiro, arranjado por José Prates e eternizado na voz de Inezita Barroso em uma gravação de 1954. Prates, pioneiro em inserir elementos da música negra em contextos onde não eram comuns, aproximando-os do universo popular da época, assina o arranjo original que serve de base para DEUS. Sobre o processo, Gorky comenta: "Usamos o sample como ponto de partida para uma jornada quase cinematográfica nesta canção".

