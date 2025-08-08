'MEXE': Pabllo Vittar confirma feat com girl group sul-coreana NMIXX

A conexão entre Brasil e Coreia do Sul acaba de ganhar um novo capítulo no universo da música pop: Pabllo Vittar anunciou nessa quinta-feira (8) o lançamento do single MEXE, colaboração com o girl group sul-coreano NMIXX. A faixa será disponibilizada em todas as plataformas digitais no dia 21 de agosto.



O anúncio confirma rumores que movimentaram fãs nas redes sociais após a divulgação de teasers enigmáticos com referências aos dois países. MEXE é o segundo lançamento do ano da drag queen brasileira e integrará seu próximo álbum de estúdio, o aguardado PV7, que trará músicas cantadas em inglês e espanhol.



A parceria com o NMIXX não surgiu do nada. Durante uma entrevista à MTV Brasil, no início de 2025, as integrantes do grupo expressaram abertamente o desejo de colaborar com Pabllo. O reencontro entre esses dois universos — o do pop brasileiro e o do K-Pop — promete reunir coreografias impactantes, vocais poderosos e uma estética visual à altura das artistas envolvidas.



Formado em 2022, o NMIXX é um dos nomes mais promissores da nova geração do K-Pop, tendo sido reconhecido pela Forbes como um dos grupos femininos mais quentes do ano de estreia. Composto por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin, o sexteto tem como conceito a mistura de estilos e a inovação — elementos que devem marcar também a sonoridade de MEXE.