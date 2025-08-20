Biblioteca do Baeta Neves é reaberta à comunidade depois de cinco anos

Moradores do Baeta Neves e região ganharam um presente especial dentro do mês de celebração aos 472 anos de São Bernardo. A Biblioteca Municipal Manuel Bandeira, localizada na Rua Bauru, reabriu as portas à comunidade com acervo físico de 20 mil livros, além de tablets e notebooks para acesso a títulos virtuais e pesquisas on-line.

A retomada das atividades é marco para a cultura da cidade: a reinauguração acontece cinco anos após a desativação do espaço literário, fechado em 2020, durante a pandemia. Em abril, a Prefeitura iniciou a reforma do prédio da biblioteca, que volta a sediar, a partir desta data, em seu segundo pavimento, a Secretaria de Cultura. Foram destinados R$ 889 mil para as intervenções.

Entre inúmeras prateleiras que reúnem clássicos da literatura nacional e internacional, escritores são-bernardenses ganharam destaque no novo layout da Biblioteca Manuel Bandeira. Caso de Manuel Filho, autor da cidade que doou ao acervo um de seus títulos, O Menino Que Não Via Cores, que conta, para crianças, a história dos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo – antigo Vera Cruz.

“Estive na inauguração desta biblioteca em 1979. Agora volto para agradecer. A biblioteca é muito importante para todos nós. Ela é um centro de excelência de cultura. Fui uma criança que veio aqui. Hoje volto como escritor, com 100 livros publicados”, recordou.

A entrega da reforma da Biblioteca Municipal Manuel Bandeira e o retorno da Secretaria de Cultura ao prédio da Rua Bauru fazem parte de nova estratégia da Prefeitura, em valorização do setor. “Iniciamos neste ano o processo de reestruturação das políticas culturais. A reativação do Conselho Municipal, com diálogo aberto com artistas e moradores, a publicação de série de editais para fomentar a produção cultural, a reforma e modernização de espaços públicos, fazem parte deste movimento, que colocam a cultura de São Bernardo em lugar de destaque”, afirmou a secretária municipal de Cultura, Samara Dinis.

