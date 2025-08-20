Segurança tem investimento de R$ 2 mi com armas e câmeras

Investimento na área de segurança como forma de garantir a integridade física e mental dos moradores tem sido prioridade da administração municipal. E a estratégia passa por ampliar ações voltadas à Pasta na cidade. Como parte do processo, a Prefeitura entregou este mês 25 carabinas .40 para a GCM (Guarda Civil Municipal), como parte das comemorações de 26 anos da corporação, além do anúncio de reforço no sistema de videomonitoramento. O investimento no armamento foi de R$ 222 mil.

A Prefeitura promoveu também a ampliação do sistema de monitoramento operado pela GCM, que vai proporcionar maior cobertura territorial, além de agilidade nas respostas às ocorrências. O reforço do videomonitoramento aumenta a abrangência em áreas com maior incidência de ocorrências e aprimora a integração com as outras forças de segurança (Polícia Militar, Civil, Defesa Civil etc), refletindo na otimização no tempo de resposta às ocorrências.

ESTRUTURA

São Bernardo terá, até outubro, cerca de 1.600 câmeras de videomonitoramento. Além das 400 câmeras já existentes, passam a fazer parte do sistema integrado 800 incorporadas da Saúde (que estão em unidades do setor), sem contar a instalação de 350 novos equipamentos no município, com investimento de R$ 1,8 milhão.

MURALHA PAULISTA

A ampliação e a integração das câmeras já existentes na cidade fazem parte da quinta e última etapa para que São Bernardo efetive a entrada no Programa Muralha Paulista, que busca reduzir a violência e enfraquecer redes criminosas a partir da criação de nova base de dados qualificada, aprimorada por inteligência artificial. Essa base de dados fornecerá informações estratégicas que auxiliarão os gestores de segurança pública na tomada de decisões mais rápidas e precisas.

