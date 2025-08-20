DGABC
Setecidades Titulo Experiência

Conecta São Bernardo oferece imersão cultural a estudantes na Irlanda

Programa inédito de intercâmbio gratuito leva 20 alunos da rede pública à Europa nas férias de julho

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 09:10
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC


Com o objetivo de oferecer a estudantes em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de estudar em instituição internacional, o Conecta São Bernardo enviou à Irlanda nas férias de julho 20 crianças para uma experiência de imersão educacional e cultural. 

Os jovens, de 15 a 17 anos, matriculados em escolas públicas da cidade, ficaram hospedados em residências familiares e alojamentos estudantis. Além disso, participaram de atividades culturais e turísticas. O programa garantiu a eles passagens aéreas, hospedagem, alimentação, curso de inglês com certificado, seguro-viagem e bolsa em cartão internacional para despesas pessoais. 

Já de volta ao Brasil, o grupo cursará, ao longo do segundo semestre, 120 horas de aulas de inglês, fruto de parceria entre a Paço e o Colégio Petrópolis International School. 

A decisão de buscar parceria para o curso tem como objetivo garantir que o grupo alcance fluência na língua inglesa, o que pode mudar a vida dos estudantes e dos familiares. 

LEIA TAMBÉM:

Após intercâmbio, alunos do Conecta fazem curso de inglês

DESPESAS

A gestão municipal pretende destinar R$ 120 mil para custear as despesas dos alunos por semestre, o que equivale a R$ 6.000 por pessoa. Deste valor, R$ 1.000 será repassado até 15 dias antes do embarque para auxiliar nos preparativos da viagem, como compra de mala e roupas. Os outros R$ 5.000 serão convertidos para a manutenção dos estudantes durante 30 dias de intercâmbio na Irlanda.


