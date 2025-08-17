DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Em São Bernardo

Após intercâmbio, alunos do Conecta fazem curso de inglês

Prefeitura realiza parceria inédita com colégio da cidade para dar sequência ao aprendizado

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 09:02
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC


A partir da próxima semana, os 20 estudantes do ensino médio da rede pública de São Bernardo que participaram do intercâmbio cultural em Dublin, na Irlanda, terão um novo compromisso: o início de um curso intensivo de inglês com carga horária de 120 horas até dezembro.

A novidade foi anunciada ontem e integra a nova fase do programa Conecta São Bernardo, iniciativa inédita da Prefeitura que proporcionou, pela primeira vez, uma experiência internacional gratuita aos jovens da cidade.

O curso será realizado de forma online, em uma parceria entre a administração municipal e o Colégio Petrópolis International School, que também ficará responsável pela aplicação de testes de proficiência para avaliar o nível de inglês de cada participante. Haverá, ainda, encontros presenciais ao longo do semestre.

A novidade foi apresentada pelo secretário executivo de Programas Governamentais, Hiroyuki Minami. “Vocês ficaram um mês na Irlanda, mas ainda é pouco tempo para dominar o inglês. Agora, com esse curso, poderão subir vários degraus rumo à fluênci”, afirmou. 


