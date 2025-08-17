Após intercâmbio, alunos do Conecta fazem curso de inglês

A partir da próxima semana, os 20 estudantes do ensino médio da rede pública de São Bernardo que participaram do intercâmbio cultural em Dublin, na Irlanda, terão um novo compromisso: o início de um curso intensivo de inglês com carga horária de 120 horas até dezembro.

A novidade foi anunciada ontem e integra a nova fase do programa Conecta São Bernardo, iniciativa inédita da Prefeitura que proporcionou, pela primeira vez, uma experiência internacional gratuita aos jovens da cidade.

O curso será realizado de forma online, em uma parceria entre a administração municipal e o Colégio Petrópolis International School, que também ficará responsável pela aplicação de testes de proficiência para avaliar o nível de inglês de cada participante. Haverá, ainda, encontros presenciais ao longo do semestre.

A novidade foi apresentada pelo secretário executivo de Programas Governamentais, Hiroyuki Minami. “Vocês ficaram um mês na Irlanda, mas ainda é pouco tempo para dominar o inglês. Agora, com esse curso, poderão subir vários degraus rumo à fluênci”, afirmou.