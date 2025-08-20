DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Sortudo

Mega-Sena: aposta no MA ganha mais de R$ 63 milhões do concurso 2903

Dezenas sorteadas foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54

Da Agência Brasil
20/08/2025 | 09:06
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada. 

Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75. 

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões. 


