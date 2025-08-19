DGABC
Nacional Titulo Prêmio milionário

Confira os números sorteados no concurso 2.903 da Mega-Sena

Sorteio promete recompensa estimada em R$ 65 milhões

Do Diário do Grande ABC
19/08/2025 | 20:49
FOTO: Reprodução/EBC
A Mega-Sena realizou na noite desta terça-feira (19) o sorteio do concurso 2.903, que oferece o prêmio de cerca de R$ 65 milhões.

Os números sorteados no Espaço Loterias Caixa, na Avenida Paulista, na Capital, foram  20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, de terça e quinta-feira, além do sábado.  O próximo sorteio, do concurso 2.904, será quinta-feira (21), às 20h. 

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.


