Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Loterias

Caixa sorteia números da Quina 6.804; prêmio é de R$ 2,87 milhões

Confira o resultado do último concurso

Do Diário do Grande
19/08/2025 | 20:47
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC


A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.804 da Quina nesta terça-feira (19). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 2,87 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 06 – 47 – 50 – 54 – 58.

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O próximo sorteio, da Quina 6805, é nesta quarta-feira (20), a partir das 20h. 


