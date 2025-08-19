DGABC
Economia Titulo Luto

Sindicato cobra Bridgestone por morte de funcionário em Santo André

A Bridgestone confirmou o acidente fatal e lamentou profundamente a morte do colaborador

Natasha Werneck
 Gabriel Rosalin
19/08/2025 | 17:08
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e Região afirmou nesta terça-feira (19) que a Bridgestone deve assumir responsabilidade pela morte de um funcionário em sua fábrica de Santo André. A vítima, que trabalhava como operador de máquina, faleceu enquanto realizava uma manutenção em equipamento da unidade.

"Como vai ficar a família e os companheiros de trabalho? A empresa tem que ter mais responsabilidade no treinamento do trabalhador, para que isso não aconteça. Não tem ato inseguro", disse o presidente do sindicato, Márcio Ferreira, durante assembleia realizada na fábrica. Todos os funcionários foram liberados em respeito ao luto.

A Bridgestone confirmou o acidente fatal e lamentou profundamente a morte do colaborador. "Apesar do atendimento de emergência prestado imediatamente, infelizmente ele não resistiu e faleceu no hospital. Neste momento, todas as atenções da companhia estão voltadas para oferecer o devido apoio aos familiares e à equipe", afirmou a empresa.

Em nota, a companhia reforçou o compromisso com a segurança e o cumprimento das normas, além de informar que conduz uma investigação completa do incidente, colaborando integralmente com as autoridades competentes.


