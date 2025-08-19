Rodas de samba gratuitas agitam o Sesc Santo André em agosto

Grupos Pagode na Lata e Batuque 011 apresentam shows que unem música, resistência e inclusão social nos dias 22 e 27 de agosto
O Sesc Santo André recebe em agosto duas rodas de samba que destacam a força da música como expressão cultural e instrumento de transformação social. Os eventos, gratuitos e abertos ao público, acontecem nos dias 22 e 27, na área externa da unidade.
No dia 22 de agosto, às 15h, quem sobe ao palco é o Pagode na Lata, grupo formado por nove músicos que vivem e atuam na Cracolândia, no centro de São Paulo. Criado como uma proposta de inclusão social, o projeto leva alegria, gera renda e promove conscientização por meio da música. O repertório mescla clássicos do samba e do pagode com influências urbanas das ruas paulistanas.
Já no dia 27 de agosto, às 20h, o Batuque 011 apresenta um show que mistura samba, ijexá, jongo e coco. O grupo, originado no extremo sul da Capital, já dividiu palco com nomes como Leci Brandão, Diogo Nogueira e Almir Guineto.
As duas atrações reforçam o papel do samba como símbolo de resistência, convivência e celebração coletiva. Não há necessidade de retirada de ingressos.
Serviço – Rodas de Samba no Sesc Santo André
Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André
(11) 4469-1200
Pagode na Lata – 22/8, sexta, às 15h – Lanchonete Externa – Livre – Grátis
Batuque 011 – 27/8, quarta, às 20h – Lanchonete Externa – Livre – Grátis
Mais informações: sescsp.org.br/santoandre
