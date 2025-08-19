Dia Nacional do Ciclista: dicas de como realizar a manutenção correta na bicicleta

No dia 19 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Ciclista. Além das comemorações, a data gera uma reflexão sobre a importância da manutenção preventiva tanto para quem utiliza a bike como meio de transporte quanto para quem a utiliza para se exercitar. Pensando na manutenção adequada para a bicicleta ter maior durabilidade e o ciclista ter mais segurança, a Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia, apresenta quatro dicas para os ciclistas cuidarem de suas bikes para evitarem problemas nos passeios ciclísticos.

Limpeza dos quadros

O ciclista que costuma usar constantemente a bicicleta necessita ter uma rotina de limpeza da bike. O acúmulo de sujeira pode acontecer principalmente no quadro e nas rodas.

“É possível utilizar produtos biodegradáveis para tirar as sujeiras mais difíceis de limpar. Além disso, quem utiliza bikes elétricas pode utilizar a limpeza a seco para a preservação estética da bicicleta”, explica Caio Freitas, especialista de produtos da Motul.

Desengraxe

A manutenção da corrente e freios é importante para a segurança do ciclista e funcionamento de toda a bicicleta. O uso de um desengraxante é recomendado para remover a sujeira e graxa desses componentes. Essa manutenção também ajuda no rendimento da frenagem e elimina barulhos desagradáveis. A limpeza dos eixos, garfos e amortecedores também é essencial para promover conforto ao ciclista.

Lubrificação

A lubrificação da bicicleta é outro ponto que o ciclista deve ficar atento. Usar um lubrificante em peças como correntes, pedais e parafusos é fundamental para garantir um bom desempenho e a durabilidade dos componentes da bike.

Prevenção dos pneus

Para prevenir e evitar vazamentos em pneus sem câmara, o ciclista pode utilizar um selante. “Esse tipo de produto proporciona segurança e facilidade para os cliclistas, além de tornar o passeio mais seguro”, finaliza Caio.

