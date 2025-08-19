Empreendedores têm até o dia 25 para se inscrever no Circuito Sabores do Grande ABC

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Circuito Sabores do Grande ABC. O evento é realizado em parceria com o Sebrae-SP e idealizado pelo influenciador e expert em food marketing, Otamir Júnior.

A participação é gratuita e o evento é voltado para empreendedores, donos de restaurantes, lanchonetes, cafés e demais estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar. O objetivo é oferecer descontos especiais aos clientes dos estabelecimentos participantes, incentivando o consumo e fortalecendo a gastronomia local.

Os estabelecimentos participantes deverão oferecer ao menos um dos seguintes benefícios: compre um e ganhe outro; desconto mínimo de 20% em pratos ou no cardápio; e cortesias equivalentes a 30% do valor do prato. Em contrapartida, os participantes terão direito a ampla divulgação e exposição da marca em diversas plataformas e por meio de influenciadores, além de concorrer a premiações e participar de sorteios de permutas.

Outro critério é participar da capacitação e consultoria com um representante do Sebrae-SP. Veja abaixo o local e cursos oferecidos.

Para se cadastrar

A terceira edição do Circuito Gastronômico Sabores do Grande ABC será realizada de 1 de setembro a 31 de outubro. De acordo com Otamir Junior, influencer e responsável pelo perfil @sem.receita, o evento tem como objetivos principais elevar o padrão dos restaurantes e fomentar o setor de alimentação fora do lar nas sete cidades que compõem o Grande ABC.

Os interessados em participar do evento devem se inscrever até o dia 25 de agosto, pelo formulário Participação no Circuito Gastronômico 2025.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a analista de Negócios do Sebrae-SP, Rosiane Cecília Moreira, pelo telefone 11 4433-4274. As informações também estão disponíveis no perfil oficial do circuito no Instagram: @saboresdograndeabc.

Cursos oferecidos

Local: Rua das Figueiras, 315 – Jardim – Santo André.

Horário: das 9h às 13h

19 e 20/08 - Manual de Boas Práticas e POPs – R$ 250

Processos mais rápidos que aumentam a produtividade e o faturamento;

Segurança alimentar e total conformidade com a legislação, evitando multas.

21/8 - Inovação e presença digital – Gratuito

Descubra como usar a inovação para diferenciar seu restaurante da concorrência e conquistar mais clientes. Aprenda a fortalecer sua presença online e dar mais visibilidade à sua empresa na internet!

25/8 - Ficha Técnica de Controles – R$ 129

Padronize seus pratos, controle custos e garanta qualidade constante com sua empresa mais eficiente e lucrativa!

26/8 - Redução de desperdício e aumento de lucro – Gratuito

Reduza desperdícios e aumente seu lucro com práticas modernas de gestão nas empresas de alimentação. Calcule preços corretos e faça controle de custos.

27/8 - Engenharia de Cardápios – R$ 109

Tenha um cardápio estratégico que aumenta seus lucros e conquista clientes, tornando seu restaurante mais eficiente e atraente!