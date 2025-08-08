Restaurante de culinária ibérica inaugura unidade em Santo André com investimento de R$ 4,5 milhões

Santo André acaba de ganhar mais uma opção gastronômica de alto padrão com a inauguração do Mézi Cocina, novo restaurante do Grupo Eme, responsável também pelos já consolidados Manduu e Mia Cocina. Localizado na Rua das Caneleiras, 500, no bairro Jardim, o novo empreendimento gerou 50 empregos diretos e representa um investimento de R$ 4,5 milhões na economia local.

O Mézi Cocina ocupa uma área de 800 m² – o dobro dos demais restaurantes do grupo – e possui capacidade para 220 pessoas. Com inspiração na culinária ibérica, o cardápio aposta em sabores de Portugal e Espanha, com destaque para paellas, frutos do mar e carnes na parrilla.

“Estamos indo para o nosso terceiro restaurante. Quando surgiu a oportunidade deste imóvel, já tínhamos a ideia de construir uma culinária ibérica, que sentimos que faltava na região. Acreditamos muito em Santo André e no crescimento do bairro Jardim. Investimos mais de R$ 4,5 milhões, empregamos 50 pessoas e agora nosso grupo tem mais de 160 colaboradores. É um trabalho feito com carinho, com alto padrão e pensado para atender também eventos corporativos e sociais com estrutura diferenciada”, explica Marcell Araújo Joaquim, sócio proprietário do Mézi Cocina.

O novo espaço também se destaca por sua área dedicada a eventos, com três salas independentes e modulares, que comportam diferentes formatos de celebrações, como aniversários, casamentos intimistas e encontros empresariais.

Presente na inauguração, o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), destacou a importância da confiança do empreendedor na cidade.

“Quando um novo restaurante abre as portas em Santo André, é sinal de que estamos no caminho certo. É gratificante ver empresários apostando na cidade, que tem se destacado como um polo gastronômico, gerando empregos e movimentando a economia local. O Mézi Cocina valoriza ainda mais a nossa cidade e mostra o quanto está favorável o ambiente de negócios do nosso município”, disse o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato, ressaltou o impacto do empreendimento no polo gastronômico da cidade. “A chegada do Mézi Cocina é mais um marco na consolidação de Santo André como referência gastronômica da região. Além de gerar emprego e renda, esse tipo de investimento qualifica a cidade, atrai novos públicos e contribui para o desenvolvimento do nosso turismo gastronômico”, afirmou Banzato.

Já conhecido pela variedade de bares e restaurantes, o novo restaurante ampliou a oferta gastronômica do bairro Jardim e consolida ainda mais a cidade de Santo André como destino de experiências culinárias de qualidade na região do ABC. Para conhecer outros restaurantes e bares instalados na cidade, basta acessar o site https://www3.santoandre.sp.gov.br/turismosantoandre/gastronomia.