Shopping celebra os 472 anos de São Bernardo com programação gratuita

De 19 a 24 de agosto, o Golden Square Shopping terá uma semana especial em comemoração aos 472 anos da cidade. A programação gratuita reúne shows, teatro e atividades esportivas para todas as idades.

Na terça-feira (19), a festa começa com o show cover de Michael Jackson com Christian Joseph, às 20h. Na sexta-feira (22), é a vez da banda Vestindo Roupa Nova animar o público com o repertório da icônica banda Roupa Nova, também às 20h. Já no sábado (23), às 15h, o palco recebe uma apresentação especial da School Of Rock, garantindo entretenimento para toda a família.

Para os pequenos, o Teatrinho do Godofredo traz diversão em dose dupla: na quarta-feira (20), O Pequeno Príncipe, convida a criançada a viver uma aventura mágica e inesquecível; já no domingo (24), a Turma do Sonic promete encantar com uma apresentação cheia de energia. Os espetáculos acontecem às 16h, no palco da praça de alimentação (piso L3)

Além disso, em parceria com o grupo Magos Roller Club, o shopping oferece sessões gratuitas de patinação na quinta-feira e no domingo. O acesso é livre para todas as idades, sendo obrigatório o uso de equipamentos de segurança e acompanhamento dos responsáveis para menores de 18 anos.

“O Golden Square se orgulha em celebrar os 472 anos de São Bernardo com uma agenda cultural e esportiva que reforça o compromisso do shopping com a comunidade local, proporcionando momentos de lazer e diversão para todas as famílias”, destaca Renann Mendes, marketing do Golden Square Shopping.

Serviço

Especial Aniversário de São Bernardo no Golden Square Shopping

Av. Kennedy,700. Jardim do Mar, São Bernardo – SP

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 22h. Domingos e feriados das 14h às 20h

Diversão na Praça

Quando: Terça e sexta às 20h; sábado (23.08) a partir das 15h

Local: Praça de alimentação, piso L3

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir aos shows fora da área VIP.

Teatrinho do Goldofredo

Quando: Quarta às 16h e domingo às 16h

Local: Praça de alimentação, piso L3

Entrada: Evento gratuito. Acesso à área vip em frente ao palco mediante a reserva no app do Golden Square Shopping + 1 kg de alimento não perecível por participante (exceto sal). É possível assistir as peças fora da área VIP.

Patinação no Golden

Quando: Quintas das 19h às 22h e domingos das 09h às 14h

Local: Piso 65 (estacionamento)

Entrada: Gratuita (necessário agendamento pelo app do Golden Square)

Importante: É preciso trazer equipamento de proteção completo com capacete, joelheira e cotoveleira.