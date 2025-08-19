DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Da Prefeitura

Campanha de Mauá para quitação de débitos começa nesta quarta-feira (20)

Programa Tô em Dia com Mauá começa em 20 de agosto e segue até 20 de outubro; atendimentos serão feitos no Paço Municipal e no Poupatempo

Renan Soares
19/08/2025 | 12:12
Compartilhar notícia
FOTO: Evandro Oliveira/PMM
FOTO: Evandro Oliveira/PMM Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Mauá inicia nesta quarta-feira (20) a campanha Tô em Dia com Mauá, voltada para a regularização de débitos municipais. O programa estará disponível até 20 de outubro e contempla contribuintes pessoas físicas e jurídicas, abrangendo taxas, impostos, multas e contribuições como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), entre outros.

A iniciativa inclui créditos tributários e não tributários já inscritos em Dívida Ativa e oferece descontos expressivos em juros e multas, conforme a modalidade de pagamento escolhida. Quem quitar a dívida à vista terá desconto de 100%. Já os parcelamentos terão redução progressiva: 80% em até 12 vezes, 60% em até 24 vezes e 40% em até 48 vezes.

O programa não contempla multas de trânsito, débitos vinculados ao Simples Nacional, dívidas com a Sama (Autarquia de Saneamento e Serviços do Município de Mauá), valores decorrentes de decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e processos de ressarcimento ao erário público.

LEIA TAMBÉM:

Prefeitura de Mauá lança campanha para quitação de débitos

Como participar

Os atendimentos serão presenciais em dois locais. O Paço Municipal, localizado na Avenida João Ramalho, 205 – Vila Noêmia, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 100 senhas por dia.

Outra opção é o Poupatempo de Mauá, na Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1654 – Jardim Cerqueira Leite. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Neste caso, é necessário agendamento prévio pelo aplicativo Poupatempo, pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou nos totens disponíveis na entrada da unidade.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.