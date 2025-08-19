Campanha de Mauá para quitação de débitos começa nesta quarta-feira (20)

A Prefeitura de Mauá inicia nesta quarta-feira (20) a campanha Tô em Dia com Mauá, voltada para a regularização de débitos municipais. O programa estará disponível até 20 de outubro e contempla contribuintes pessoas físicas e jurídicas, abrangendo taxas, impostos, multas e contribuições como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), entre outros.

A iniciativa inclui créditos tributários e não tributários já inscritos em Dívida Ativa e oferece descontos expressivos em juros e multas, conforme a modalidade de pagamento escolhida. Quem quitar a dívida à vista terá desconto de 100%. Já os parcelamentos terão redução progressiva: 80% em até 12 vezes, 60% em até 24 vezes e 40% em até 48 vezes.

O programa não contempla multas de trânsito, débitos vinculados ao Simples Nacional, dívidas com a Sama (Autarquia de Saneamento e Serviços do Município de Mauá), valores decorrentes de decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e processos de ressarcimento ao erário público.

Como participar

Os atendimentos serão presenciais em dois locais. O Paço Municipal, localizado na Avenida João Ramalho, 205 – Vila Noêmia, funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de até 100 senhas por dia.

Outra opção é o Poupatempo de Mauá, na Avenida Antônia Rosa Fioravanti, 1654 – Jardim Cerqueira Leite. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Neste caso, é necessário agendamento prévio pelo aplicativo Poupatempo, pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou nos totens disponíveis na entrada da unidade.