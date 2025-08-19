DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer MPB

Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

O novo álbum tem previsão de lançamento para o dia 13 de novembro e contará com 12 faixas inéditas

19/08/2025 | 12:06
FOTO: Reprodução/Instagram/@djavanoficial
FOTO: Reprodução/Instagram/@djavanoficial


Djavan está em estúdio finalizando o seu novo álbum. Improviso será o 26º disco de inéditas do cantor alagoano, com 12 músicas. De acordo com a equipe do artista, o novo trabalho chega em todas as plataformas digitais ainda neste ano, no dia 13 de novembro.

Além do disco de inéditas, em novembro, Djavan também vai sair em turnê pelo Brasil para celebrar os 50 anos de carreira que ele completa em 2026. Seu primeiro álbum, A Voz, o Violão, a Música de Djavan, foi lançado em 1976.

O disco de inéditas mais recente de Djavan é D, lançado em 2022.

Em 2024, o cantor lançou ainda uma versão ao vivo do mesmo disco e também lançou Origem, um álbum com 12 músicas gravadas no início dos anos 70, antes de apresentar seu primeiro LP autoral em 1976.

Atualmente, o cantor de 76 anos também está sendo homenageado no teatro, com o espetáculo Djavan - O Musical: Vidas pra Contar, que retrata sua trajetória artística e pessoal. O musical já passou pelo Rio de Janeiro e está em cartaz em São Paulo no Teatro Sabesp - Frei Caneca até o dia 28 de setembro.

