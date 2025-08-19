DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Gratuito

São Caetano promove vacinação antirrábica e adoção de cães

Apesar de muitas pessoas ainda associarem o mês de agosto como o mês da proteção dos pets contra a raiva, a vacinação antirrábica ocorre mensalmente desde 2019

Do Diário do Grande ABC
19/08/2025 | 12:02
Compartilhar notícia
FOTO: Eric Romero/PMSCS
FOTO: Eric Romero/PMSCS Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de São Caetano inicia nesta quarta-feira (20) a ação de vacinação antirrábica para cães e gatos. A iniciativa ocorrerá diariamente até sábado (23), no Civisa (Centro Integrado de Vigilância à Saúde – Rua Justino Paixão, 141, Bairro Mauá), sempre das 9h às 12h, ou até esgotarem as 500 doses disponíveis.

Apesar de muitas pessoas ainda associarem o mês de agosto como o mês da proteção dos pets contra a raiva, a vacinação antirrábica ocorre mensalmente desde 2019. Os tutores são os responsáveis por imunizar os animais anualmente.

LEIA TAMBÉM:

Santo André veta adoção de animais por condenados por maus-tratos

No sábado, no mesmo horário e endereço, também será realizado evento de adoção de 12 cães que estão no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Zeus, Samuca, Dudu, Luna, Preta e Meg são alguns dos animais à espera de um lar e prontos para dar muito amor e carinho.

Para adotar basta comparecer ao local e apresentar um documento com foto. É recomendável levar coleira com guia. Todos os animais são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.