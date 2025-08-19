São Caetano promove vacinação antirrábica e adoção de cães

A Prefeitura de São Caetano inicia nesta quarta-feira (20) a ação de vacinação antirrábica para cães e gatos. A iniciativa ocorrerá diariamente até sábado (23), no Civisa (Centro Integrado de Vigilância à Saúde – Rua Justino Paixão, 141, Bairro Mauá), sempre das 9h às 12h, ou até esgotarem as 500 doses disponíveis.

Apesar de muitas pessoas ainda associarem o mês de agosto como o mês da proteção dos pets contra a raiva, a vacinação antirrábica ocorre mensalmente desde 2019. Os tutores são os responsáveis por imunizar os animais anualmente.

No sábado, no mesmo horário e endereço, também será realizado evento de adoção de 12 cães que estão no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Zeus, Samuca, Dudu, Luna, Preta e Meg são alguns dos animais à espera de um lar e prontos para dar muito amor e carinho.

Para adotar basta comparecer ao local e apresentar um documento com foto. É recomendável levar coleira com guia. Todos os animais são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.