São Caetano promove vacinação antirrábica e adoção de cães

Apesar de muitas pessoas ainda associarem o mês de agosto como o mês da proteção dos pets contra a raiva, a vacinação antirrábica ocorre mensalmente desde 2019
A Prefeitura de São Caetano inicia nesta quarta-feira (20) a ação de vacinação antirrábica para cães e gatos. A iniciativa ocorrerá diariamente até sábado (23), no Civisa (Centro Integrado de Vigilância à Saúde – Rua Justino Paixão, 141, Bairro Mauá), sempre das 9h às 12h, ou até esgotarem as 500 doses disponíveis.
Apesar de muitas pessoas ainda associarem o mês de agosto como o mês da proteção dos pets contra a raiva, a vacinação antirrábica ocorre mensalmente desde 2019. Os tutores são os responsáveis por imunizar os animais anualmente.
LEIA TAMBÉM:
Santo André veta adoção de animais por condenados por maus-tratos
No sábado, no mesmo horário e endereço, também será realizado evento de adoção de 12 cães que estão no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Zeus, Samuca, Dudu, Luna, Preta e Meg são alguns dos animais à espera de um lar e prontos para dar muito amor e carinho.
Para adotar basta comparecer ao local e apresentar um documento com foto. É recomendável levar coleira com guia. Todos os animais são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.