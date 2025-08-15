DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Câmara Municipal

Santo André veta adoção de animais por condenados por maus-tratos

A proposta, de autoria da vereadora Dra. Ana Veterinária (PSD), agora segue para análise e eventual sanção do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB)

Natasha Werneck
15/08/2025 | 16:45
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Câmara Municipal de Santo André aprovou, em segunda votação, um projeto de lei que proíbe a adoção de animais por pessoas condenadas pelo crime de maus-tratos, com sentença já transitada em julgado. A proposta, de autoria da vereadora Dra. Ana Veterinária (PSD), agora segue para análise e eventual sanção do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB).

Pelo texto, qualquer órgão público ou entidade privada responsável por feiras e programas de adoção deverá exigir dos interessados certidão de antecedentes criminais. A medida busca impedir que animais resgatados ou disponíveis para adoção sejam entregues a pessoas com histórico de violência ou negligência contra eles.

A autora do projeto destaca que, apesar de avanços nas políticas de proteção animal e aumento no número de adoções, ainda são recorrentes os casos de maus-tratos no município. “Evitar que condenados voltem a ter acesso a animais é uma forma de prevenir novos crimes”, afirmou a vereadora.

A legislação municipal proposta se baseia na Lei Federal 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê punições para maus-tratos, incluindo penas de até cinco anos de prisão. Para a parlamentar, a regra local complementa a legislação nacional ao criar barreiras preventivas no processo de adoção.

Com a sanção, Santo André passará a integrar a lista de cidades brasileiras que adotaram restrições desse tipo como política permanente de proteção animal.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.