Veja a charge do 'Diário' para o dia 19 de agosto de 2025

A CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) está revendo seus planos por causa do tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. A empresa, que projetava investir R$ 300 milhões na unidade de Ribeirão Pires, pode rever seus planos caso a medida não seja revista. Desde o dia 1º de agosto, quando a taxação passou a vigorar, 250 dos 2.500 trabalhadores estão em férias coletivas. Além disso, até um terço das linhas de produção pode ser transferida para os Estados Unidos, o maior consumidor de munições do planeta.

