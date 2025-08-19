DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 19 de agosto de 2025

Fernandes
19/08/2025 | 09:26
Compartilhar notícia
FOTO: Fernandes
FOTO: Fernandes Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) está revendo seus planos por causa do tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. A empresa, que projetava investir R$ 300 milhões na unidade de Ribeirão Pires, pode rever seus planos caso a medida não seja revista. Desde o dia 1º de agosto, quando a taxação passou a vigorar, 250 dos 2.500 trabalhadores estão em férias coletivas. Além disso, até um terço das linhas de produção pode ser transferida para os Estados Unidos, o maior consumidor de munições do planeta. 

LEIA MAIS:

Tarifaço de Trump ameaça investimento de R$ 300 milhões


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.