Tarifaço de Trump ameaça investimento de R$ 300 milhões

Plano da CBC de ampliar produção em Ribeirão Pires corre risco por causa da sobretaxa; empresa colocou 250 em férias coletivas
A CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) está revendo seus planos por causa do tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. A empresa, que projetava investir R$ 300 milhões na unidade de Ribeirão Pires, pode rever seus planos caso a medida não seja revista. Desde o dia 1º de agosto, quando a taxação passou a vigorar, 250 dos 2.500 trabalhadores estão em férias coletivas. Além disso, até um terço das linhas de produção pode ser transferida para os Estados Unidos, o maior consumidor de munições do planeta.
Em entrevista exclusiva ao Diário, o diretor-executivo da CBC, Paulo Ricardo Gomes, classifica a situação como “delicada”, visto que empresa é a maior exportadora mundial de munições de pequeno calibre (até .50) para o mercado norte-americano e seus produtos ficaram de fora da lista de quase 700 itens que não serão sobretaxados pelos Estados Unidos.
“A gente precisa fazer frente a outros concorrentes norte-americanos e internacionais que vendem nos Estados Unidos. E com 50% a mais de tarifa não dá. Com essa sobretaxa, não conseguimos competir. Então, estamos muito preocupados e buscando alternativas, mas não existe um mercado consumidor tão forte como o americano. Por mais que a gente desenvolva o mercado europeu e o asiático, onde já vendemos, acreditamos que pode haver impactos e, inclusive, fazer uma mudança no número de funcionários e transferir, eventualmente, algumas linhas para os Estados Unidos”, afirma o executivo. A decisão sai em um mês.
A CBC tem faturamento de anual de R$ 4 bilhões e, com o investimento na unidade do Grande ABC, planeja dobrar a capacidade de fabricação de pólvora química – passando de 500 toneladas para 1.000 toneladas ao ano – e elevar a produção de cartuchos de 1 bilhão para 1,2 bilhão anual. Além de abrir de 200 a 300 novas vagas. Entretanto, se não for possível costurar uma alternativa, pelo menos um terço das linhas de produção da unidade de Ribeirão Pires serão transferidas para os Estados Unidos. O que significa fechamento de postos de trabalho. Gomes não detalhou a quantidade de cortes.
O executivo cita a necessidade de entendimento entre os governos dos dois países e ressalta que a questão não é apenas comercial, mas também política. “Não houve um equilíbrio durante a negociação. Então não houve reciprocidade, conversa, uma negociação entre duas partes, quando ambos falam e ambos ouvem. Tanto não houve que a sobretaxa está em vigor”, afirmou.
Gomes destacou ainda a dificuldade de a indústria da defesa obter financiamento em bancos públicos como mais um complicador, neste momento em que o cenário já está atribulado.
Bolsa Família injeta R$ 4,8 milhões no Grande ABC em agosto
Guto Volpi tentará obter compensação junto ao governo
O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), busca junto aos governos estadual e federal obter algum tipo de incentivo que contemple a CBC.
“Estou tentando levar a CBC para dialogar com o governo do Estado de São Paulo, via Gilberto Kassab (secretário de Governo e Relações Institucionais), até chegar no governador (Tarcísio de Freitas - Republicanos), para levar esse ponto de vista econômico e ver se ele também consegue entrar com alguma coisa” afirmou.
Com relação ao governo federal, Guto estará hoje em Brasília e tentará falar com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
A CBC é uma das empresas mais importantes de Ribeirão Pires. No último ano a fabricante de munições exportou US$ 160 milhões para os Estados Unidos. Com isso, a cidade fechou 2024 como a segunda da região que mais vendeu produtos ao país norte-americano, atrás apenas de São Bernardo (US$ 356,03 milhões). <TL>
