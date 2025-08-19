Indústria em risco

A sobretaxa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos às munições exportadas pela Companhia Brasileira de Cartuchos ameaça não apenas a permanência de investimentos da empresa em Ribeirão Pires, mas também centenas de postos de trabalho. A CBC é referência internacional no setor e tem no mercado norte-americano seu maior público consumidor. Diante desse quadro, a possível transferência de linhas de produção para fora do País representaria perda significativa de capacidade produtiva no Grande ABC, além de reduzir a arrecadação e afetar a economia regional. O alerta emitido pela empresa não pode ser ignorado, pois coloca em risco segmento estratégico da indústria local.

É papel dos governos estadual e federal criarem condições que preservem a competitividade da CBC . O projeto de ampliação da unidade de Ribeirão Pires, que prevê investimentos de R$ 300 milhões e a geração de novos empregos, só se concretizará se houver uma política de incentivo capaz de contrabalançar a elevação de custos no mercado externo. A ausência de medidas imediatas pode provocar desindustrialização e perda de capacidade de inovação em setor que, além de produzir, contribui para a balança comercial e para a cadeia tecnológica. O Estado de São Paulo deve articular negociações e propor alternativas que deem fôlego à empresa ante conjuntura internacional adversa.

Ao governo federal cabe a tarefa de defender os interesses da indústria nacional em instâncias diplomáticas e comerciais, estabelecendo diálogo efetivo com os Estados Unidos. É fundamental reabrir as negociações para que produtos brasileiros não sejam tratados de forma desigual e buscar acordos que assegurem acesso competitivo ao mercado norte-americano. Paralelamente, o Executivo deve rever as dificuldades de financiamento impostas ao setor da defesa, de modo a fortalecer sua base produtiva. A manutenção da CBC em Ribeirão Pires interessa não apenas ao município, mas ao País, que depende de políticas industriais claras e coerentes para preservar sua soberania econômica.

