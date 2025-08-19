Sabesp inicia mapeamento rural em Ribeirão Pires

A Sabesp iniciou ontem em Ribeirão Pires o Programa Brotar, com a realização do Censo de Saneamento Rural. Recenseadores (agentes dos censos) identificados visitarão propriedades do município para registrar a realidade local e levantar as principais necessidades da população do campo.

O levantamento tem como objetivo subsidiar o planejamento de melhorias em saneamento e desenvolvimento comunitário, fortalecendo a participação cidadã e ampliando a compreensão sobre as demandas rurais, conforme informou a Prefeitura. O programa pretende dar voz aos moradores e contribuir para o avanço das políticas públicas voltadas ao saneamento básico e à infraestrutura.

As equipes de recenseadores, devidamente identificados com crachá oficial, iniciaram visitas às famílias do campo. Durante a ação, será aplicado um questionário que reunirá informações essenciais sobre abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos e demais aspectos ligados à qualidade de vida na zona rural.

Segundo a Sabesp, o censo representa um passo importante para compreender de forma mais precisa a realidade enfrentada por quem vive no campo. Os dados coletados servirão de base para orientar investimentos tanto do poder público quanto de parceiros da iniciativa privada, ampliando as possibilidades de soluções integradas e duradouras.

A companhia reforça que a participação dos proprietários rurais e suas famílias é fundamental para o sucesso da iniciativa. “Todas as informações obtidas serão tratadas com confidencialidade”.

