Ribeirão Pires recebe Festival Vocacional da Diocese de Santo André

Evento católico será realizado no Complexo Ayrton Senna pelo terceiro ano consecutivo e deve atrair mais de 6 mil jovens do Grande ABC
Ribeirão Pires sedia, neste domingo (24), das 7h às 19h, a 7ª edição do Festival Vocacional da Diocese de Santo André, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193). O evento, realizado pelo Serviço de Animação Vocacional da Diocese, conta com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.
A programação inclui apresentações musicais da Comunidade Missionário Shalom e da cantora Paulinha Lopes, feira vocacional, momentos de espiritualidade, catequese, praça de alimentação e a tradicional gincana vocacional. Também haverá participação de padres das sete cidades do Grande ABC, congregações religiosas, pastorais e movimentos diocesanos.
O Festival Vocacional deve atrair mais de 6 mil jovens da região e oferece aos participantes a oportunidade de conhecer diferentes caminhos vocacionais, celebrar a fé e participar de atividades interativas.
Devido à realização do evento, o estacionamento do Complexo Ayrton Senna estará fechado a partir desta sexta-feira (22) até às 22h do domingo (24).
