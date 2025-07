Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis nas ruas de Ribeirão Pires

A 15ª edição da Marcha para Jesus levou milhares de pessoas às ruas de Ribeirão Pires neste sábado (19), em um evento marcado por emoção, fé e espírito comunitário. A celebração, organizada pelo Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos de Ribeirão Pires, com apoio da Prefeitura, reuniu fiéis de diferentes denominações cristãs em uma caminhada que percorreu a Avenida Francisco Monteiro até a Vila do Doce, ao som de louvores, orações e mensagens de paz.

“Ribeirão Pires é uma cidade que valoriza a liberdade religiosa e a fé como elementos de transformação social. A Marcha para Jesus é um exemplo de como a união da comunidade pode gerar frutos de solidariedade, esperança e amor ao próximo”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL), presente no evento ao lado de autoridades, líderes religiosos e representantes da sociedade civil.

Com o tema “União e Fé”, a Marcha foi encerrada com show do cantor PG, ex-vocalista da banda Oficina G3, que emocionou o público com um repertório de louvor e mensagens de esperança. Além das atrações musicais, o evento também teve caráter solidário, com a arrecadação de alimentos não perecíveis e ração para cães e gatos, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e abrigos da cidade.

Para o morador Gustavo Felipe Maia Santos, que participou da caminhada com amigos e familiares, o momento foi de profunda conexão espiritual. “O que me motiva marchar para Jesus é expressar publicamente a minha fé, sendo também um ato profético, orando e declarando bênçãos sobre a cidade e o país. Uma oportunidade para evangelizar de forma criativa e com alegria, mostrando que seguir Jesus é algo vivo e transformador. Significa que eu estou declarando minha vitória no mundo espiritual, pois marchamos com nossos pedidos de orações nos nossos pés!”, afirmou.

Durante o trajeto, trios elétricos conduziram a multidão com cânticos e pregações, transformando as ruas em um verdadeiro culto a céu aberto. Pastores de diferentes igrejas intercalaram mensagens de fé e encorajamento, reforçando o espírito de unidade entre os participantes.

A Marcha para Jesus faz parte do Circuito Religioso de Ribeirão Pires, iniciativa da Prefeitura que contempla eventos de diferentes expressões religiosas ao longo do ano, promovendo o respeito à diversidade e o fortalecimento das tradições culturais da cidade.