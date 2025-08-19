A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados

A última Copa América, disputada no Equador de 12 de julho até o dia 2 passado, bateu recorde na Globo, com média nacional de 18,1 pontos e público de mais de 33 milhões de pessoas
A adesão de praticamente todos os grandes clubes e a realização de bons jogos nos campeonatos regionais e o Brasileirão fortaleceram o futebol feminino de tal forma, que, hoje, as principais competições, não por acaso, passaram a ser muito disputadas e acompanhadas pela TV. E ainda este ano teremos a Libertadores, como uma das próximas atrações.
É de se registrar como cresce o interesse a cada temporada. E os resultados são os mais significativos.
A última Copa América, disputada no Equador de 12 de julho até o dia 2 passado, bateu recorde na Globo, com média nacional de 18,1 pontos e público de mais de 33 milhões de pessoas.
Uma avant-première do que poderá acontecer, e com número até mais expressivos, na Copa do Mundo, em 2027, aqui no Brasil, entre os meses de junho e julho. E com toda uma enorme expectativa em cima: a nossa principal jogadora, Marta, estará ou não em campo?
Estranha-se, em torno disso, o silêncio e a omissão das outras TVs. Interesse zero e movimento nenhum. Parece que não cansam de botar sempre a Globo na cara do gol.
LEIA TAMBÉM:
Faustão deixa UTI após transplante; veja atualização do boletim médico
TV TUDO
É ela
Rachel Scheherazade, jornalista, apresentadora, participante de reality show e agora no MasterChef Celebridades, é a convidada do nosso programa nesta terça, 19h, na LeoDias TV. Menu variado.
Segura aí
A segunda temporada da série Justiça, trabalho de Manuela Dias, foi o grande sucesso do Globoplay em 2024. Liderou o ranking de horas de todos os conteúdos da plataforma. Mas, repare, há um silêncio em torno da sua exibição na Globo. Tem motivo!
Caso pensado
A chegada de Justiça à TV aberta, Globo, no caso, e possivelmente em novembro, só ainda não tem uma promoção à altura, porque Alice Wegmann, Paolla Oliveira e Belize Pombal, integrantes do seu elenco, estão com papéis importantes em Vale Tudo e já na reta final. Melhorar segurar mais um pouco.
Elenco fixo
Vale Tudo segue em frente e as suas gravações, se tudo correr como se espera, devem se encerrar na primeira semana de outubro. O detalhe: já existe um movimento dentro da Globo para fazer novos contratos com alguns dos seus principais nomes. A ordem é voltar a contar com o banco de elenco.
Entre os quais
Carolina Dieckmann e Paolla Oliveira, antes do chamado para Vale Tudo, tiveram seus vínculos com a Globo encerrados depois de muitos anos. As duas, informa-se, serão imediatamente chamadas para assinar novos compromissos.
Empacado
Sabe-se que existe uma questão delicada envolvendo a série policial Veronika, protagonizada por Roberta Rodrigues, e gravada já há um bom tempo. No Globoplay, nada se fala sobre previsão de lançamento. Muitos acreditam que isso tem a ver com o processo de racismo que a atriz move contra a Globo.
Segue na casa
Houve uma mudança no modelo de trabalho do Allan Rapp com o SBT. Antes, ou até agora, como CLT, ele passa a prestar serviço como PJ. E será responsável pela realização de um novo projeto, já pensado, mas que ainda não pode ser divulgado. Por sua vez, a diretora Leonor Corrêa assume o Aqui Agora.
Ninguém ainda
A Record não convidou e, muito provavelmente, não chamará ninguém para a direção de integração do seu jornalismo. André Basbaum, agora na presidência da EBC, é quem estava no posto.
Sem presa
A Globo não tem quase nada definido sobre o novo programa da Eliana, que vai estrear no ano que vem. Sabe-se que haverá auditório e algumas participações fixas, mas as maiores decisões, inclusive da estreia para abril, serão tomadas possivelmente a partir deste próximo mês.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.