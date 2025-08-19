A aposta da Globo no futebol feminino já apresenta bons resultados

A adesão de praticamente todos os grandes clubes e a realização de bons jogos nos campeonatos regionais e o Brasileirão fortaleceram o futebol feminino de tal forma, que, hoje, as principais competições, não por acaso, passaram a ser muito disputadas e acompanhadas pela TV. E ainda este ano teremos a Libertadores, como uma das próximas atrações.

É de se registrar como cresce o interesse a cada temporada. E os resultados são os mais significativos.

A última Copa América, disputada no Equador de 12 de julho até o dia 2 passado, bateu recorde na Globo, com média nacional de 18,1 pontos e público de mais de 33 milhões de pessoas.

Uma avant-première do que poderá acontecer, e com número até mais expressivos, na Copa do Mundo, em 2027, aqui no Brasil, entre os meses de junho e julho. E com toda uma enorme expectativa em cima: a nossa principal jogadora, Marta, estará ou não em campo?

Estranha-se, em torno disso, o silêncio e a omissão das outras TVs. Interesse zero e movimento nenhum. Parece que não cansam de botar sempre a Globo na cara do gol.

