Faustão deixa UTI após transplante; veja atualização do boletim médico

O apresentador Fausto Corrêa da Silva, o Faustão, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de deixar a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última quarta-feira, 13 de agosto. Ele permanece em recuperação em quarto hospitalar, recebendo acompanhamento médico, fisioterápico e nutricional.



A trajetória recente de Faustão na saúde tem sido marcada por uma série de procedimentos complexos. Em agosto de 2023, ele foi internado com insuficiência cardíaca e entrou na fila do SUS (Sistema Único de Saúde) para transplante de coração. A cirurgia foi realizada no dia 27 de agosto, após a recusa do primeiro paciente na lista de prioridade.



Meses depois, em fevereiro de 2024, Faustão passou por um transplante de rim, decorrente de complicações de uma doença renal crônica. Já neste ano, ele voltou a ser internado em 21 de maio de 2025 para tratar uma infecção bacteriana grave com sepse. Devido a problemas hepáticos e renais, precisou de novos procedimentos: um transplante de fígado e um retransplante de rim.



O hospital confirma que todos os transplantes foram planejados com antecedência e realizados após confirmação de compatibilidade dos órgãos. Faustão apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e segue em processo de recuperação gradual.