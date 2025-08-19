Estado define pátio da Linha 10 e São Bernardo deve ficar com Linha 20

À espera do leilão para concessão de 30 anos para a iniciativa privada, a Linha 10-Turquesa, hoje operada pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), recebeu ontem a definição do futuro pátio de manutenção e manobras, onde também se concentrarão as composições da futura Linha 14-Ônix. Conforme resolução da SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo), a área está situada na Avenida dos Estados, altura nº 8.000, ao lado da aguardada Estação ABC, antiga Parada Pirelli, em Santo André.

Esse mesmo terreno, de aproximadamente 210 mil metros quadrados, e que pertence ao município de Santo André, à Funcef (Fundação do Economiários Federais) e à Stalingrado Empreendimentos e Participações, era especulado para receber o pátio da Linha 20-Rosa do Metrô, projeto que prevê ligação entre o Grande ABC e a Zona Oeste de São Paulo, por meio de 24 estações distribuídas em mais de 30 quilômetros de trajeto sobre trilhos. Dessa forma, Santo André deixa de ter, por ora, opções de áreas próximas ao terminal do ramal, fortalecendo São Bernardo como uma alternativa para o fim do impasse, com a área antes pertencente à Ford.

Segundo resolução, a área passa a ser declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, visando impleme-ntação de pátio ferroviário aos 16 novos trens previstos para circular até o quinto ano de operação da concessionária na Linha 10-Turquesa, e os VLTs (veículos leves sobre trilhos) da Linha 14-Ônix, entre Santo André e Guarulhos. Além do lote pertencente ao município, também estão incluídas na determinação parte da localidade de um atacadão e um shopping automotivo ao lado terreno central.

A Linha 10-Turquesa pertence ao último lote de trens metropolitanos à espera do leilão, projetado pelo governo do Estado para o fim deste ano. A concessão prevê investimentos de R$ 19 bilhões, que serão investidos em novos materiais rodantes, estações e na construção da Linha 14-Ônix, partindo do Jardim Irene, em Santo André, cortando a Zona Leste de São Paulo, até o bairro de Bonsucesso, em Guarulhos. Os dois ramais vão se interligar pela Estação ABC.

LINHA 20

O projeto da Estação ABC, disponibilizado pela SPI, previa nessa exata localidade o pátio de manutenção e manobras da Linha 20-Rosa, cenário agora pertencente ao passado. Esse foi o segundo lote especulado para receber parte das 50 composições metroviárias previstas na circulação do ramal, a exemplo do onde ficava a antiga Rhodia Química, que abrigará a sede do centro logístico do grupo australiano Goodman, que está em fase final de implementação e deve ser inaugurado em novembro.

Sem opções em Santo André, São Bernardo passa a ser a alternativa para que a Linha 20-Rosa receba um dos dois pátios previstos no eixo metroviário. O local almejado pelo Estado é o terreno de 1 milhão de metros quadrados no bairro Taboão, que tem projetada uma das estações. Foi nessa planta que a Ford produziu veículos entre 1967 e 2019. A propriedade foi comprada pela multinacional Prologis, por R$ 850 milhões. Ao Diário, o grupo reafirmou o desejo de instalar centro logístico.

O Estado pode emitir o DUP (Decreto de Utilidade Pública) para fins de desapropriação do imóvel, dando fim ao impasse do pátio da Linha 20, essencial para as obras começarem pelo Grande ABC, conforme prometeu o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

