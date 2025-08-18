DGABC
Cultura & Lazer Titulo Veja lista de artistas

Casa da Palavra recebe Hip Hop in Jazz nesta quarta (20) em Santo André

Edição de agosto do projeto Canja com Canja faz parte da programação do Mês do Hip Hop na cidade

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 19:27
Venus Garlard na bateria (FOTO: Divulgação)
É no palco da Casa da Palavra Mário Quintana, em Santo André, que vai acontecer nesta quarta-feira (20), às 19h, o Canja com Canja: Hip Hop in Jazz. A edição especial do tradicional projeto que costuma reunir bandas e músicos da região no Saguão do Teatro Municipal Flavio Florence, faz parte da 2ª edição do Mês do Hip Hop de Santo André. A entrada é gratuita.

A apresentação vai contar com os músicos Venus Garlard na bateria, Pedro Vagão na guitarra e Julio Lino no baixo. Os três fazem parte da Afrojam- SP, um projeto musical que celebra a música de artistas pretos independentes. O trio promete trazer um repertório recheado de clássicos do rapper Sabotage, já interpretados no show Sabota in Jazz, na casa de shows Blue Note, em São Paulo. Pedro Vagão é também guitarrista da banda andreense Candombanda.

Além do repertório, o Canja com Canja vai abrir o microfone para quem quiser participar com a própria rima, em um clima livre e improvisado de jam session. Será servida a tradicional canja, com opção vegana, após as apresentações.

Mês do Hip Hop

A programação do Festival do Mês do Hip Hop de Santo André continua no dia 23 (sábado), das 12h às 21h, no Parque da Juventude Ana Brandão (Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, s/n), reunindo artistas consagrados e novos talentos da cena hip hop com apresentações que abrangem rap, trap e sonoridades periféricas. Com mais de oito horas de música, o público poderá conferir nomes como DJ Spike, Bolinha, Ferfe, DJ Buda, TM, Sirena, Renan Néri, DJ Nas Nuvens, Verno Creative e Ashira. A entrada também é gratuita.

O Mês do Hip Hop de Santo André - 2ª Edição é uma iniciativa da Secretaria de Cultura que reafirma o compromisso da cidade com a cultura urbana, a diversidade, a inclusão e o fortalecimento da cena hip hop local, oferecendo atividades gratuitas e abertas à comunidade que destacam o poder transformador da arte e da cultura de rua.

Serviço

Canja com Canja: Hip Hop in Jazz

Data: 20/8 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Casa da Palavra Mário Quintana

Endereço: Praça do Carmo, 171 - Centro

Gratuito


