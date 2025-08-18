DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Impacto

Evento preparatório do Congresso de História da região relembra ferrovias

Roda de conversa em Mauá integra calendário em preparação para a 16ª edição do evento regional, que acontece em novembro em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 18:47
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O papel crucial da ferrovia para o desenvolvimento e industrialização do Grande ABC foi tema, nesta segunda-feira (18), de evento preparatório para a 16ª edição do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC. Realizado no Teatro Municipal de Mauá e organizado pelo Grupo Técnico História e Memória do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a Roda de conversa Ferrovia: história, tempos da inovação e perspectivas teve como convidados o pesquisador ferroviário Adalberto Dias Almeida e a professora Sílvia Passarelli, da UFABC (Universidade Federal do ABC), e abriu a programação do 1º Encontro do Patrimônio Histórico de Mauá.

Na abertura do evento, o secretário de Cultura de Mauá, Deivid Couto, destacou que a 16ª edição do Congresso de História mostra que já existe uma caminhada sólida, um legado de reflexão e compromisso com a memória do Grande ABC.

“Nossa região é singular, pois aqui nasceram experiências sindicais, políticas e culturais, que impactam o estado de São Paulo e o Brasil. O ideal dessa memória não é apenas olhar para o passado, mas reconhecer que o futuro pode ser construído com raízes vivas”.

Considerado o principal estudioso do Grande ABC sobre a história da ferrovia que corta o Grande ABC, Adalberto Dias Almeida fez um resgate da implementação do sistema ferroviário no Brasil. O memorialista nasceu na Vila de Paranapiacaba e acompanhou o auge da EFSJ (Estrada de Ferro Santos-Jundiaí), que surgiu em 1946, com o fim do monopólio inglês na ferrovia SPR (São Paulo Railway Company) inaugurada em 1867 para interligar os municípios paulistas de Santos a Jundiaí.

Apesar da importância para o desenvolvimento do Grande ABC e do Brasil, o abandono à história ferroviária da região é observado em muitos pontos do itinerário da antiga São Paulo Railway, especialmente na Vila de Paranapiacaba, conforme apontou Almeida. “É preciso preservar a memória e a contribuição da ferrovia para a história da nossa região”, afirmou.

Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, a professora Sílvia Passarelli também abordou o histórico da instalação da ferrovia, passando pela priorização do rodoviarismo e pelas perspectivas para o transporte. “A ferrovia é a alternativa mais viável para o transporte de cargas, desde que integrada com outros meios. Para o transporte de passageiros, temos como opções, além da ferrovia, o metrô, os bondes, que são os autuais VLTs, e os ônibus”, explicou.

Durante o evento, os participantes acompanharam uma apresentação da programação preliminar do 16º Congresso de História, que será realizado de 4 a 7 de novembro em São Bernardo.

Como parte da organização do evento regional, o Consórcio disponibilizou um formulário online para receber contribuições da sociedade civil e de todos os interessados. Para participar da coleta de sugestões, o interessado deve responder o formulário até 31 de agosto. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para o levantamento e a sistematização das temáticas, a fim de subsidiar a construção da programação do Congresso. 

Guto Volpi pode assumir presidência de Consórcio Intermunicipal


