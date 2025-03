O museu e a estação. Os memorialistas estão chegando. E uma ideia nasce. Envolve a cidade e a ferrovia. E clama o povo a participar. E o prefeito Guto também.

Cf. “Vamos Fazer Tijolos”, trabalho inédito comemorativo àquele centenário.

O tempo passa. Vinte e oito anos atrás o Museu Municipal Família Pires vivia grandes momentos. Foi um cenário cotidiano desta página Memória, que acompanhou todos os passos da sua reabertura no ponto mais central e histórico da cidade, a antiga estação, transformada em armazém e que, em 1996, servia como ponto de lazer aos ferroviários locais.

Num acordo amigável e participativo entre a Prefeitura e a Rede Ferroviário Federal, o galpão foi mantido em todas as suas características e transformou-se em museu. Pela localização, mexeu com a população, em especial a escolar.

Depois, bem, depois o armazém foi mantido. Serviu a outros fins. O museu seguiu outros caminhos. Deixou o armazém. Manteve-se como principal ponto aglutinador da memória de Ribeirão Pires. E hoje esta página “Memória” permite-se a sonhar: gente querida de Ribeirão Pires, não seria o caso de pensar na volta do Museu Municipal Família Pires para o armazém histórico?

Dia 4 de abril os memorialistas do Grande ABC estarão reunidos em Ribeirão Pires, por deferência da secretária e amiga Rosi de Marco, da Cultura, e pelo esforço do memorialista Pedro Manoel Cordeiro. De público, convidamos o prefeito Guto Volpi a participar. E um bom tema a ser discutido seria esta ideia da volta do museu ao seu lugar máster.

Sonhamos, apenas. Enquanto isso, retornemos no tempo. Memória viveu dias mágicos quando assistiu, emocionada, a reinauguração do Museu de Ribeirão Pires no coração da cidade. Bons tempos aquele 1996...

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Fotos: Mário Otsubo (hoje no Japão)

ERA 22 DE JUNHO DE 1996

1 – Entrada do Museu de Ribeirão no calçadão da Rua do Comércio

2 - O Gipem inteiro presente: Grupo Independente de pesquisadores da Memória do Grande ABC

3 – Uma das atrações da exposição de abertura: a carroça dos Siqueira, com objetos antigos da cidade

4 – O discurso da professora Roseli Dias Ortigoso, do Gipem

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 25 de março de 1995 – Edição 8970

MANCHETE – FHC acusa “aliança espúria” contra o Real.

Presidente afirmava que grupos da “falsa esquerda” e da “direita carcomida” se aliaram a especuladores das bolsas para prejudicar o plano.

CULTURA & LAZER – Mentor da Jovem Guarda é roqueiro de Deus.

Há 20 anos afastado dos palcos por motivos religiosos, Carlos Gonzaga relembrava o sucesso de suas versões de “Oh Carol” e “Bat Masterson”.

Residindo há 11 anos em Santo André, o cantor tinha show marcado para a Praça do Carmo, dentro do Projeto “Meio-Dia” da Prefeitura.

EM 25 DE MARÇO DE...

1885 - Iniciadas as obras de construção do edifício do Museu Paulista, no Ipiranga.

1905 – G. S., correspondente do Estadão em Portugal descrevia, na seção “A Vida Portuguesa”, o que fora o Carnaval em Lisboa:

Turma de mascarados distribuía sacos de bombons e confetes.

As filas de brilhantes equipagens, os carros alegóricos, as janelas decoradas, as exibições nas vitrines – algumas satíricas – os combates de flores, as iluminações feéricas não ocultavam a miséria.

Das vielas saíam trinados de guitarras num fado triste e plangente.

1945 - Corinthians de Santo André realizava festival radiofônico do Teatro Carlos Gomes, com a participação de artistas locais e de São Paulo. Trio Signorini era a grande atração de Santo André, de São Paulo foi trazida a troupe do capitão Barduíno.

1955 – Do correspondente do Estadão em Santo André: as dificuldades da Delegacia de Polícia.

Eram apenas 20 praças mais o chefe do destacamento.

Sete inspetores, inclusos os suplentes de delegados.

Alguns abnegados inspetores de quarteirões.

Quatro escrivães.

Baixo contingente para uma população de 150 mil habitantes fixos e uma população flutuante de 10 mil pessoas.

Cresciam as queixas de roubos em residências, assaltos na via pública e furtos de automóveis.

A Delegacia possuía uma única viatura e em péssimas condições mecânicas.

1960 - Willys Overland do Brasil, com fábrica em São Bernardo, lançava o Pick-up-jipe e o Aero Willys.

1965 - Era proferida a aula inaugural da Faculdade de Direito de São Bernardo, no Cine Anchieta.

1970 - Prefeitura de Santo André inicia a canalização do último trecho do Córrego do Cemitério, junto à Rua das Figueiras.

1985 – Presidente José Sarney revogava a portaria de 1978 que proibia centrais sindicais no Brasil

HOJE

Dia da Constituição. Lembra a promulgação, em 25 de março de 1824, da primeira Constituição do Império sob o primeiro Pedro, a “Carta Outorgada”. Vigorou até o fim do Império.

A Rua 25 de Março, em São Paulo, homenageia a data desta Constituição.

Dia Nacional da Comunidade Árabe

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Getulina (1935), Itirapina (1935) e Vista Alegre do Alto (1959).

Pelo Brasil: Afonso Cunha (MA), Bagre (PA), Caçador (SC); Cachoeiro de Itapemirim (ES), Cariús, Frecheirinha, Paracuru e Porteiras (CE), Goianira (GO), Lagoa do Ouro e Verdejante (PE), Mar Vermelho (AL); Maraã (AM), Restinga Seca (RS) e São Miguel do Tapuio (PI).

Nossa Senhora Reconciliadora de Todos os Povos e Nações

25 de março

Também conhecida como Reconciliadora dos Povos ou simplesmente Nossa Senhora de Betania, título dado à Virgem Maria após suas aparições no sítio Finca Betania entre os anos de 1976 e 1989, na Venezuela.

Fonte: Portal 1-12