Mauá abre sétimo edital para contratação de médicos em 2025

A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura do sétimo edital de 2025 para a contratação temporária de médicos. A iniciativa visa ampliar o quadro de profissionais nas unidades de saúde e garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.

O processo seletivo oferece oportunidades para médicos em 12 especialidades: cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia (adulto e pediátrica), otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria (adulto e pediátrica), reumatologia e vascular. Os contratos têm duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

As inscrições estarão abertas entre os dias 19 de agosto e 2 de setembro, exclusivamente pelo endereço https://processoseletivo.maua.sp.gov.br/. No mesmo endereço, os candidatos encontram o edital completo, com todas as informações sobre vagas, prazos, critérios de seleção e documentação exigida.

"Seguimos trabalhando para garantir que a população de Mauá tenha acesso a um atendimento de saúde cada vez mais humanizado e eficiente. A contratação de novos profissionais é fundamental para suprir a demanda nas especialidades e fortalecer a rede pública municipal", afirma Eliene de Paula Pinto, secretária municipal de Saúde.

LEIA TAMBÉM:

Estado trava ao menos R$ 4,5 mi para Mauá combater enchentes