DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Saúde

Mauá abre sétimo edital para contratação de médicos em 2025

Inscrições vão de 19 de agosto a 2 de setembro e contemplam 12 especialidades, como ginecologia, neurologia e psiquiatria

Do Diário do Grande ABC
18/08/2025 | 17:03
Compartilhar notícia
FOTO: Evandro Oliveira/PMM
FOTO: Evandro Oliveira/PMM Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura do sétimo edital de 2025 para a contratação temporária de médicos. A iniciativa visa ampliar o quadro de profissionais nas unidades de saúde e garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.

O processo seletivo oferece oportunidades para médicos em 12 especialidades: cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia (adulto e pediátrica), otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria (adulto e pediátrica), reumatologia e vascular. Os contratos têm duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

As inscrições estarão abertas entre os dias 19 de agosto e 2 de setembro, exclusivamente pelo endereço https://processoseletivo.maua.sp.gov.br/. No mesmo endereço, os candidatos encontram o edital completo, com todas as informações sobre vagas, prazos, critérios de seleção e documentação exigida.

"Seguimos trabalhando para garantir que a população de Mauá tenha acesso a um atendimento de saúde cada vez mais humanizado e eficiente. A contratação de novos profissionais é fundamental para suprir a demanda nas especialidades e fortalecer a rede pública municipal", afirma Eliene de Paula Pinto, secretária municipal de Saúde.

LEIA TAMBÉM:

Estado trava ao menos R$ 4,5 mi para Mauá combater enchentes


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.