Mauá abre sétimo edital para contratação de médicos em 2025

Inscrições vão de 19 de agosto a 2 de setembro e contemplam 12 especialidades, como ginecologia, neurologia e psiquiatria
A Prefeitura de Mauá anunciou a abertura do sétimo edital de 2025 para a contratação temporária de médicos. A iniciativa visa ampliar o quadro de profissionais nas unidades de saúde e garantir um atendimento cada vez mais qualificado à população.
O processo seletivo oferece oportunidades para médicos em 12 especialidades: cardiologia, dermatologia, ginecologia, neurologia (adulto e pediátrica), otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria (adulto e pediátrica), reumatologia e vascular. Os contratos têm duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.
As inscrições estarão abertas entre os dias 19 de agosto e 2 de setembro, exclusivamente pelo endereço https://processoseletivo.maua.sp.gov.br/. No mesmo endereço, os candidatos encontram o edital completo, com todas as informações sobre vagas, prazos, critérios de seleção e documentação exigida.
"Seguimos trabalhando para garantir que a população de Mauá tenha acesso a um atendimento de saúde cada vez mais humanizado e eficiente. A contratação de novos profissionais é fundamental para suprir a demanda nas especialidades e fortalecer a rede pública municipal", afirma Eliene de Paula Pinto, secretária municipal de Saúde.
LEIA TAMBÉM:
Estado trava ao menos R$ 4,5 mi para Mauá combater enchentes
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.