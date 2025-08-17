Estado trava ao menos R$ 4,5 mi para Mauá combater enchentes

Canalização do Tamanduateí, rio com nascente na cidade e foz na Capital, não contempla trecho no município, aponta Secretaria de Meio Ambiente
Mauá aguarda ao menos R$ 4,5 milhões em recursos prometidos pela gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para obras de combate às enchentes. Cidade onde está a nascente do Rio Tamanduateí, que também corta Santo André, São Caetano e tem sua foz na Capital, não tem projeto de canalização previsto.
Em março, a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, anunciou recursos para o setor de micro e macrodrenagem de Mauá. O Palácio dos Bandeirantes se comprometeu a encaminhar R$ 2,8 milhões, mas até sexta-feira (15) o montante não estava disponível.
O recurso informado sofreu redução, de acordo com a atualização da Pasta, e chega a R$ 2,1 mi. O montante contempla a revisão do Plano Diretor Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.
Outro aporte garantido pela própria Pasta, em nota enviada ao Diário, prevê recursos para a construção de dois reservatórios de água em Mauá, no valor de R$ 2,4 milhões em projeto específico para o Rio Tamanduateí.
“São avanços importantes após o setor ficar muito tempo nessa lógica de enxugar gelo”, disse Natália, em março, para o Diário.
A Pasta, que não deu prazos para liberar o recurso no âmbito do combate às enchentes, diz que foi “aprovado, no final de fevereiro deste ano, financiamento para a cidade de Mauá por meio do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). O projeto contempla a revisão do Plano Diretor Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, no valor de R$ 2,1 milhões. O contrato foi assinado em 9 de maio de 2025 e encontra-se na etapa de procedimentos administrativos necessários para o início da execução”.
O Rio Tamanduateí, curso d’água que corta três cidades do Grande ABC até chegar ao Tietê, na Capital, afetado pelo assoreamento e por estreitamento do canal em alguns trechos. segundo a Pasta, será canalizado dentro de uma frente de obra específica. O investimento na canalização do rio em São Paulo, São Caetano e Santo André será de R$ 2,5 milhões, conforme informou a Secretaria.
Sem detalhar obras ou outras intervenções, a Pasta de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística garantiu que “nos últimos dois anos, o Fehidro já aportou R$ 42,8 milhões em projetos para o Grande ABC, concluídos ou em andamento”.
Segundo apurou o Diário com fontes ligadas ao Paço de Mauá, os recursos prometidos pelo Estado ainda estão em compasso de espera, sem previsão de liberação.
