Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 18 de agosto de 2025

Seri
18/08/2025 | 08:56
FOTO: Seri/DGABC
FOTO: Seri/DGABC


 As sete cidades do Grande ABC acumularam 42 denúncias de exploração sexual infantil na internet de 2020 a 2025 (até 10 de agosto), segundo levantamento do Diário com dados do Disque 100, canal do governo federal. Para especialistas, os números são subnotificados, pois é um crime de difícil identificação, ainda mais no ambiente virtual. 

