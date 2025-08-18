Veja a charge do 'Diário' para o dia 18 de agosto de 2025

As sete cidades do Grande ABC acumularam 42 denúncias de exploração sexual infantil na internet de 2020 a 2025 (até 10 de agosto), segundo levantamento do Diário com dados do Disque 100, canal do governo federal. Para especialistas, os números são subnotificados, pois é um crime de difícil identificação, ainda mais no ambiente virtual.

