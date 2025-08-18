DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Zelenski pode acabar com a guerra quase imediatamente, se quiser, diz Trump

18/08/2025 | 07:20
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite deste domingo, 17, que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, "pode acabar com a guerra com a Rússia quase imediatamente, se ele quiser, ou ele pode continuar a lutar".

Em publicação na rede Truth Social, Trump ainda provocou o ex-presidente dos EUA Barack Obama: "Não dá para voltar atrás depois que Obama cedeu a Crimeia (12 anos atrás, sem um tiro ser disparado!), e NADA DE ENTRAR NA OTAN PELA UCRÂNIA. Algumas coisas nunca mudam!!!".

Trump, Zelenski e um grupo de líderes europeus vão se reunir nesta segunda-feira, 18, em Washington, para discutir o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Será um "grande dia na Casa Branca", escreveu o presidente americano. "Nunca tivemos tantos líderes europeus ao mesmo tempo. Será uma grande honra recebê-los."


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.