Jéssica Cormick adiciona cargo de prefeita em exercício em rede social

A chefe do Executivo esteve em reunião com o grupo de secretários e vereadores de São Bernardo
A atual prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick (Avante), adicionou em seu perfil de rede social o cargo de "prefeita em exercício" pela primeira vez. Recém empossada, a chefe do Executivo assumiu a cadeira na quinta-feira (14), após afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos) por suposto envolvimento em um esquema de corrupção.
A sargenta licenciada da PM já realizou os primeiros passos como líder da administração pública. A prefeita reuniu, nesta sexta-feira (15), reuniu a equipe de secretários e vereadores para garantir a união e o comando do município.
"Seguimos trabalhando por SBC. Dessa vez, estive em reunião com nosso secretariado, para alinharmos as ações e objetivos pra entregar resultados que melhorem a vida de quem vive aqui!", diz o último post publicado em seu perfil.
As agendas públicas de Jessica ocorrerão na próxima semana, com inaugurações previstas no aniversário da cidade.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.