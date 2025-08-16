DGABC
Sábado, 16 de Agosto de 2025

Política Titulo Empossada

Jéssica Cormick adiciona cargo de prefeita em exercício em rede social

A chefe do Executivo esteve em reunião com o grupo de secretários e vereadores de São Bernardo

Gabriel Rosalin
16/08/2025 | 15:29
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


A atual prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick (Avante), adicionou em seu perfil de rede social o cargo de "prefeita em exercício" pela primeira vez. Recém empossada, a chefe do Executivo assumiu a cadeira na quinta-feira (14), após afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos) por suposto envolvimento em um esquema de corrupção.


A sargenta licenciada da PM já realizou os primeiros passos como líder da administração pública. A prefeita reuniu, nesta sexta-feira (15), reuniu a equipe de secretários e vereadores para garantir a união e o comando do município.


"Seguimos trabalhando por SBC. Dessa vez, estive em reunião com nosso secretariado, para alinharmos as ações e objetivos pra entregar resultados que melhorem a vida de quem vive aqui!", diz o último post publicado em seu perfil.


As agendas públicas de Jessica ocorrerão na próxima semana, com inaugurações previstas no aniversário da cidade.


