Jéssica Cormick adiciona cargo de prefeita em exercício em rede social

A atual prefeita de São Bernardo, Jéssica Cormick (Avante), adicionou em seu perfil de rede social o cargo de "prefeita em exercício" pela primeira vez. Recém empossada, a chefe do Executivo assumiu a cadeira na quinta-feira (14), após afastamento do prefeito Marcelo Lima (Podemos) por suposto envolvimento em um esquema de corrupção.





A sargenta licenciada da PM já realizou os primeiros passos como líder da administração pública. A prefeita reuniu, nesta sexta-feira (15), reuniu a equipe de secretários e vereadores para garantir a união e o comando do município.





"Seguimos trabalhando por SBC. Dessa vez, estive em reunião com nosso secretariado, para alinharmos as ações e objetivos pra entregar resultados que melhorem a vida de quem vive aqui!", diz o último post publicado em seu perfil.





As agendas públicas de Jessica ocorrerão na próxima semana, com inaugurações previstas no aniversário da cidade.