DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Viral Titulo Saboroso

Celebre o Dia do Pão de Queijo com uma versão prática do clássico mineiro

Confira uma receita alternativa para a clássica iguaria brasileira

Do Diário do Grande ABC
17/08/2025 | 09:00
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


No dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Pão de Queijo, um dos símbolos mais queridos da gastronomia do país. Para celebrar a data, a Tirolez, marca brasileira n°1 em queijos no Brasil, convida os consumidores a prepararem em casa seu Pão de Queijo, feito com ingredientes selecionados e de qualidade.

A origem dessa delícia nos leva ao estado de Minas Gerais, por volta de 1750, quando a produção leiteira crescia e era preciso aproveitar sobras de queijo nas fazendas coloniais. Com escassez de farinha de trigo, as cozinheiras passaram a usar polvilho de mandioca, aliado a queijos, ovos e leite, criando pequenos pães moldados para assar.

Confira abaixo uma alternativa prática para o Pão de Queijo.

Pão de Queijo de Frigideira

Ingredientes

- 2 ovos

- 6 colheres (sopa) de Ricota fresca

- 2 colheres (sopa) de polvilho doce

- 2 colheres (sopa) de polvilho azedo

- 2 colheres (sopa) de Requeijão

- Sal a gosto

Modo de Preparo

- Em uma tigela, bata os ovos com um garfo e, na sequência, junte a ricota fresca mexendo para incorporar bem à mistura.

- Acrescente os dois polvilhos e tempere com sal a gosto.

- Unte uma frigideira antiaderente, despeje a massa e deixe cozinhar por dois minutos em fogo baixo. Vire para dourar do outro lado mais um minuto.

- Sirva em seguida

LEIA TAMBÉM

Torta Holandesa Romeu e Julieta: toque brasileiro em uma sobremesa clássica


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.