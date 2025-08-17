Celebre o Dia do Pão de Queijo com uma versão prática do clássico mineiro

No dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Pão de Queijo, um dos símbolos mais queridos da gastronomia do país. Para celebrar a data, a Tirolez, marca brasileira n°1 em queijos no Brasil, convida os consumidores a prepararem em casa seu Pão de Queijo, feito com ingredientes selecionados e de qualidade.

A origem dessa delícia nos leva ao estado de Minas Gerais, por volta de 1750, quando a produção leiteira crescia e era preciso aproveitar sobras de queijo nas fazendas coloniais. Com escassez de farinha de trigo, as cozinheiras passaram a usar polvilho de mandioca, aliado a queijos, ovos e leite, criando pequenos pães moldados para assar.

Confira abaixo uma alternativa prática para o Pão de Queijo.

Pão de Queijo de Frigideira

Ingredientes

- 2 ovos

- 6 colheres (sopa) de Ricota fresca

- 2 colheres (sopa) de polvilho doce

- 2 colheres (sopa) de polvilho azedo

- 2 colheres (sopa) de Requeijão

- Sal a gosto

Modo de Preparo

- Em uma tigela, bata os ovos com um garfo e, na sequência, junte a ricota fresca mexendo para incorporar bem à mistura.

- Acrescente os dois polvilhos e tempere com sal a gosto.

- Unte uma frigideira antiaderente, despeje a massa e deixe cozinhar por dois minutos em fogo baixo. Vire para dourar do outro lado mais um minuto.

- Sirva em seguida

