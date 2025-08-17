Celebre o Dia do Pão de Queijo com uma versão prática do clássico mineiro

Confira uma receita alternativa para a clássica iguaria brasileira
No dia 17 de agosto é comemorado o Dia do Pão de Queijo, um dos símbolos mais queridos da gastronomia do país. Para celebrar a data, a Tirolez, marca brasileira n°1 em queijos no Brasil, convida os consumidores a prepararem em casa seu Pão de Queijo, feito com ingredientes selecionados e de qualidade.
A origem dessa delícia nos leva ao estado de Minas Gerais, por volta de 1750, quando a produção leiteira crescia e era preciso aproveitar sobras de queijo nas fazendas coloniais. Com escassez de farinha de trigo, as cozinheiras passaram a usar polvilho de mandioca, aliado a queijos, ovos e leite, criando pequenos pães moldados para assar.
Confira abaixo uma alternativa prática para o Pão de Queijo.
Pão de Queijo de Frigideira
Ingredientes
- 2 ovos
- 6 colheres (sopa) de Ricota fresca
- 2 colheres (sopa) de polvilho doce
- 2 colheres (sopa) de polvilho azedo
- 2 colheres (sopa) de Requeijão
- Sal a gosto
Modo de Preparo
- Em uma tigela, bata os ovos com um garfo e, na sequência, junte a ricota fresca mexendo para incorporar bem à mistura.
- Acrescente os dois polvilhos e tempere com sal a gosto.
- Unte uma frigideira antiaderente, despeje a massa e deixe cozinhar por dois minutos em fogo baixo. Vire para dourar do outro lado mais um minuto.
- Sirva em seguida
