Mais Lazer e Domingo no Paço animam fins de semana de agosto em Santo André

Programas gratuitos para toda a família unem esporte e diversão em diversas áreas da cidade
Os finais de semana de agosto serão de lazer e alegria para toda a família em Santo André. Os programas Mais Lazer e Domingo no Paço fazem a festa da criançada e convidam pais a levarem os pequenos para uma experiência divertida e gratuita em diversos pontos da cidade.
Neste sábado (16), das 10h às 17h, a Praça Rui Barbosa, no bairro Santa Teresinha, recebe o Mais Lazer, com esportes, brinquedos infláveis, jogos, brincadeiras, música e muito mais. O programa também é opção (sempre no mesmo horário) nos dias 23, na Praça Monsenhor Antunes (Rua Parecis, Jardim Paraíso) e 30, na Praça São Jerônimo Emmilliani (Estrada do Pedroso, 5.135, Parque Miami).
Já neste domingo (17), das 10h às 17h, o estacionamento do Paço Municipal recebe o tradicional Domingo no Paço. Os carros dão lugar a brinquedos infláveis, miniquadras e diversas estruturas para crianças de todas as idades se divertirem junto aos pais e/ou responsáveis, com direito a monitores do Departamento de Lazer que acolhem e agitam os presentes.
No dia 24, por conta da realização do Festival do Morango, as atividades do Domingo no Paço serão deslocadas ao Térreo 2 da Prefeitura, mas no dia 31 as retornam ao estacionamento do Executivo andreense.
