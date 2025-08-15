Mãe de auditor fiscal de Ribeirão Pires preso por propinas será ouvida pelo MP

O Ministério Público de São Paulo confirmou que ouvirá a mãe do auditor fiscal de Ribeirão Pires, Artur Gomes da Silva Neto, preso por supostamente liderar um esquema de corrupção que arrecadou R$ 1 bilhão em propinas. Segundo a investigação, Kimio Mizukami é apontada como sócia formal da empresa Smart Tax, utilizada para lavar o dinheiro recebido. O órgão marcou o depoimento para quarta-feira (20), às 14h.

Segundo o MP, Artur era o “cérebro” do esquema para conceder benefícios fiscais indevidos a grandes empresas, como Ultrafarma e Fast Shop, em troca de pagamentos disfarçados de consultoria.

A investigação começou após o MP constatar evolução patrimonial “absolutamente incompatível” da Smart Tax. Os promotores indicam que a sede da empresa localizada em Ribeirão Pires é um endereço de fachada, sem capacidade real para prestar serviços de assessoria tributária.

Além de Artur, o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, também foram presos na Operação Ícaro, deflagrada na terça-feira (12).