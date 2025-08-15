DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Neste domingo

Alvorada e Caiçara decidem Futebol Amador de Ribeirão Pires

A partida será disputada no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo e promete confronto equilibrado entre dois dos times mais tradicionais da cidade

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 15:21
Compartilhar notícia
Jogo acontece neste domingo (17), às 9h30, no Estádio Muncipal (FOTO: Felipe Cruz/PMETRP)
Jogo acontece neste domingo (17), às 9h30, no Estádio Muncipal (FOTO: Felipe Cruz/PMETRP) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Campeonato Municipal da 1ª Divisão de Futebol Amador de Ribeirão Pires chega ao seu momento mais aguardado: neste domingo (17) às 9h30, Alvorada e Caiçara entram em campo para decidir quem fica com o troféu da temporada. A final, marcada para o Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo, será aberta ao público e reunirá duas equipes que tiveram campanhas sólidas e já protagonizaram grandes disputas em edições anteriores.

O Alvorada chega embalado após superar o Borussia por 3 a 1 na semifinal, com uma atuação consistente. Reginaldo abriu o placar, Thiago do Santos Bezerra empatou para o adversário, mas Matheus e Rafael garantiram a vitória e a vaga na decisão.

Já o Caiçara precisou mostrar sangue frio para eliminar o Olaria. Depois de sair atrás no marcador, com gol de Danilo, a equipe empatou com Hyago e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, venceu por 6 a 5, garantindo a festa da torcida.

O secretário interino de Juventude, Esporte e Lazer, Emerson Gilardi, destacou a importância do torneio para a cidade. “O Campeonato Municipal da 1ª Divisão é um dos mais tradicionais do nosso calendário esportivo e mobiliza a comunidade nos fins de semana”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

América do Sul quebra jejum e conquista Amador de Futebol de São Caetano


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.