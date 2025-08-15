Alvorada e Caiçara decidem Futebol Amador de Ribeirão Pires

O Campeonato Municipal da 1ª Divisão de Futebol Amador de Ribeirão Pires chega ao seu momento mais aguardado: neste domingo (17) às 9h30, Alvorada e Caiçara entram em campo para decidir quem fica com o troféu da temporada. A final, marcada para o Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo, será aberta ao público e reunirá duas equipes que tiveram campanhas sólidas e já protagonizaram grandes disputas em edições anteriores.

O Alvorada chega embalado após superar o Borussia por 3 a 1 na semifinal, com uma atuação consistente. Reginaldo abriu o placar, Thiago do Santos Bezerra empatou para o adversário, mas Matheus e Rafael garantiram a vitória e a vaga na decisão.

Já o Caiçara precisou mostrar sangue frio para eliminar o Olaria. Depois de sair atrás no marcador, com gol de Danilo, a equipe empatou com Hyago e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, venceu por 6 a 5, garantindo a festa da torcida.

O secretário interino de Juventude, Esporte e Lazer, Emerson Gilardi, destacou a importância do torneio para a cidade. “O Campeonato Municipal da 1ª Divisão é um dos mais tradicionais do nosso calendário esportivo e mobiliza a comunidade nos fins de semana”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

América do Sul quebra jejum e conquista Amador de Futebol de São Caetano