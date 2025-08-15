Mauá tem 452 oportunidades de emprego disponíveis

O Painel de Vagas da Prefeitura de Mauá oferece para a próxima semana 452 vagas de emprego. São 36 funções em diversos setores, incluindo zelador, porteiro, operador de empilhadeira, oficial de elétrica, meio oficial de refrigeração, costureira, auxiliar de limpeza, auxiliar de estoque, entre outras. Do total de vagas, 280 estão aptas a receber candidaturas de PcDs (Pessoas com Deficiência). A lista completa está disponível em: sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), vinculada à Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho – física ou digital. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo canal digital: tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

LEIA TAMBÉM:



Mauá abre inscrições para programa de jovens talentos