Política Titulo Em Brasília

Motta envia pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para Conselho de Ética

O deputado, que está nos Estados Unidos, é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao agir naquele país na defesa de punições a autoridades brasileiras para beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

15/08/2025 | 14:38
FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados


O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou para o Conselho de Ética da casa legislativa, nesta sexta-feira, 15, pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Os quatro pedidos foram feitos por partidos governistas. Entre os autores das representações estão deputados do PT e do PSOL.

Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao agir naquele país na defesa de punições a autoridades brasileiras para beneficiar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em processo por tentativa de golpe de Estado.

LEIA TAMBÉM:

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato à distância

Em entrevista à BBC News Brasil concedida em Washington (EUA) nesta quarta-feira, 13, Eduardo Bolsonaro afirmou estar disposto a "ir às últimas consequências" para retirar do poder o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Eduardo referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido".

O filho "03" do ex-presidente classificou o Brasil como uma "ditadura" e alegou perseguição política a si, ao pai e a apoiadores. Ele acusou Moraes de usar o cargo para influenciar decisões do Congresso Nacional e disse que a mulher do ministro deveria ser alvo de sanções por suposto enriquecimento ilícito.


