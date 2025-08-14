DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 14 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Motta, sobre Eduardo Bolsonaro: não existe mandato à distância

14/08/2025 | 12:27
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que "não existe mandato à distância" ao se referir ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações ocorreram em entrevista à GloboNews, na manhã desta quinta-feira, 14.

"Eu tenho dito que não existe mais ou menos deputado, existe o deputado. Da mesma forma que não há previsão regimental do exercício do mandato à distância, e o deputado Eduardo Bolsonaro, quando tomou a decisão de ir para os Estados Unidos cumprir o papel que ele acha correto, ele sabia que era incompatível o exercício parlamentar", disse Motta.

O presidente da Câmara também afirmou, por outro lado, que Eduardo não pode ser "prejudicado diante de suas prerrogativas" por estar em um ambiente de disputa.

Motta disse que o parlamentar tem direito de defender a inocência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, mas declarou que trabalhar contra o Brasil "não é razoável" e que as atitudes trazem "prejuízos consideráveis" para empresas e brasileiros. "Temos total discordância", declarou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.