Confira atrações radicais para o Dia Internacional da Montanha-Russa

A Decolar, empresa de viagens da América Latina, apresenta, para o Dia Internacional da Montanha-Russa, uma seleção de parques no Brasil e no mundo que oferecem percursos variados em extensão, velocidade, altura e inclinação. As atrações, presentes em parques temáticos, atraem visitantes em busca de experiências cheias de emoção.

“O Dia Internacional da Montanha-Russa é um convite para viver a magia dos parques de diversões. Cada destino oferece experiências que vão muito além da adrenalina: são cenários temáticos, shows, gastronomia e momentos que ficam para sempre na memória”, diz Juliane Castiglione, diretora de Produtos Aéreos da Decolar. “É a oportunidade de unir a emoção das atrações com o encanto de viajar para lugares que proporcionam diversão para todas as idades.”

Confira os destinos para viver a experiência das montanhas-russas pelo mundo:



Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

No Ferrari World, a Formula Rossa é a montanha-russa mais veloz do planeta, chegando a 240 km/h em menos de cinco segundos. No mesmo parque, a Flying Aces tem o looping mais alto do mundo, com 52 metros, e temática inspirada na aviação.

Argentina – Tigre (Buenos Aires)

No Parque de La Costa, a Montaña Rusa Desafío é a atração mais famosa e procurada do país, com percurso dinâmico que combina quedas e curvas fechadas. O parque também abriga a Boomerang, que percorre o trajeto nos dois sentidos, incluindo inversões na ida e na volta.

Brasil – Penha (Santa Catarina)

No Beto Carrero World, a Star Mountain tem queda inicial de 35 metros e dois loopings, enquanto a Firewhip foi a primeira invertida do Brasil, percorrendo 700 metros a quase 100 km/h sobre lagos e cachoeiras. O parque também abriga a Tigor Mountain, voltada para famílias e com temática do personagem Tigor (Lilica Ripilica).

Brasil – Vinhedo (São Paulo)

No Hopi Hari, a Montezum é a maior montanha-russa de madeira da América Latina, com 42,4 metros de altura e 103 km/h. A Vurang percorre um trajeto no escuro com giros inesperados, e a Katapul acelera de 0 a 86 km/h em poucos segundos, passando por um looping e retornando de ré pelo mesmo percurso.

Coreia do Sul – Yongin (Província Gyeonggi)

No Everland, a T Express é a maior montanha-russa de madeira do mundo, com 1.641 metros de extensão e inclinação de 77°, uma das mais íngremes do gênero. O parque também oferece a Rolling X-Train, de aço, com múltiplas inversões.

Espanha – Salou (Catalunha)

No PortAventura, a Shambhala é a mais alta da Europa, com 76 metros, e famosa pela sensação de “airtime”. Ao lado dela, a Dragon Khan impressiona pelas oito inversões e velocidade de 105 km/h.

Estados Unidos – Charlotte (Carolina do Norte / Carolina do Sul)

Localizado na fronteira entre os dois estados, o parque Carowinds tem atrações que cruzam a divisa durante o percurso. A Fury 325 é uma das maiores “giga coasters” do mundo, com 99 metros e 153 km/h, atravessando a linha entre a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. A Intimidator complementa a experiência com quedas longas e curvas de alta velocidade.

Estados Unidos – Orlando / Tampa (Flórida)

A Flórida concentra alguns dos parques temáticos mais famosos do mundo, localizados principalmente em Orlando e Tampa. No Universal Studios, a Hollywood Rip Ride Rockit permite escolher a trilha sonora e enfrenta um elevador vertical de 90°. No Islands of Adventure, a VelociCoaster é considerada uma das melhores do mundo, e a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure combina narrativa e ação. No SeaWorld Orlando, a Mako é a mais alta e rápida da Flórida. No Busch Gardens Tampa, a SheiKra impressiona pela queda de 90° e a Montu está entre as invertidas mais elogiadas. No Walt Disney World, em Orlando, a Expedition Everest, a clássica Space Mountain, a futurista TRON Lightcycle / Run, a Rock ‘n’ Roller Coaster e a Seven Dwarfs Mine Train completam a lista de imperdíveis.

Estados Unidos – Jackson (Nova Jersey)

No Six Flags Great Adventure, a Kingda Ka é a mais alta do mundo, com 139 metros e 206 km/h. A El Toro, de madeira, é reconhecida por quedas íngremes e airtime intenso.

Inglaterra – Alton – Staffordshire

No Alton Towers, a The Smiler detém o recorde mundial de inversões (14) e a Nemesis é referência entre as invertidas pela força G e proximidade com o solo.

Japão – Kuwana (Província de Mie)

No Nagashima Spa Land, a Steel Dragon 2000 é a mais longa do mundo, com 2.479 metros e 97 metros de altura. A Acrobat proporciona a sensação de voo com assentos suspensos, simulando o movimento de um pássaro.

México – Cidade do México (CDMX)

No Six Flags México, a Superman, El Último Escape é a maior da América Latina, com 67 metros e 120 km/h. A Medusa Steel Coaster, híbrida de madeira e aço, é conhecida pelo percurso suave e inversões marcantes.

A origem das montanhas-russas

As primeiras versões surgiram na Rússia entre os séculos XVII e XVIII, conhecidas como Russian Mountains: rampas de madeira cobertas por gelo, com até 24 metros de altura, usadas para descidas em trenós no inverno. Em 1784, em São Petersburgo, foi criada uma adaptação para o verão, com carrinhos sobre rodas que aproveitavam o próprio impulso da descida. A ideia se espalhou pela Europa e, em 1812, Paris inaugurou a Les Montagnes Russes à Belleville, considerada a primeira montanha-russa de gravidade. A atração utilizava trilhos de madeira e rodas fixadas aos carros, garantindo mais segurança e velocidade. Embora não exista mais, o projeto serviu de base para o formato das montanhas-russas modernas encontradas hoje nos parques temáticos. Hoje, a região parisiense conta com parques como Disneyland Paris e Parc Astérix, que oferecem montanhas-russas modernas e temáticas, embora não figurem entre os maiores polos mundiais do gênero.

