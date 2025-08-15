Atacante colombiano contratado pelo Vasco do Rennes desembarca no Rio com dores musculares

Na zona de rebaixamento do Brasileirão e realizando apresentações abaixo do esperado, o Vasco foi ao mercado atrás de reforços para chegar e jogar. O clube oficializou no fim da noite de quinta-feira (14) a chegada por empréstimo de um ano do atacante Andrés Gomez, de 22 anos, que estava no Rennes, clube francês. O colombiano desembarcou no Rio surpreendendo ao revelar que sente dores no quadríceps.

"O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (14) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo reforço do Gigante da Colina", anunciou o clube.

Ocorre que uma frase de Andrés Gomez ainda no desembarque do atacante deixou a torcida cruzmaltina ressabiada. Questionado como chegava para sua primeira passagem no Brasil, o reforço causou polêmica na resposta.

"Fisicamente estou muito bem. Tenho uma dor no quadríceps, mas não é muito", disse, revelando leve problema no principal músculo do corpo, na parte anterior da coxa, que pode retardar uma estreia caso seja aprovado nos exames médicos.

O jogador chega em São Januário sob enorme expectativa por ser um habilidoso atacante de beirada de campo, que adora partir para cima dos defensores, com enorme explosão e velocidade. Sua juventude é outro trunfo para se dar bem no Brasil.

O Vasco tem sequência com equipes também ameaçadas da queda. Visita o Santos neste domingo (17), no MorumBis, ainda sem o reforço e com desfalque importante de seu artilheiro, o argentino Vegetti, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Depois faz jogo atrasado na casa do Juventude, quarta-feira (20), e fecha a série no dia 24, quando recebe o Corinthians.

