Atlético e Adidas apresentam terceira camisa para a temporada 2025

O Clube Atlético Mineiro, em parceria com a adidas, lançou nesta sexta-feira (15) o seu terceiro uniforme para a temporada 2025. A nova camisa traz como destaque as penas do Galo, mascote histórico do clube, símbolo de garra e resistência desde a década de 1940.



O modelo é predominantemente preto e apresenta grafismos que percorrem toda a extensão da camisa, remetendo ao movimento das penas do Galo. Detalhes em cobre aparecem nas linhas verticais das laterais, no logo da adidas, nas três listras da marca e nos nomes e números dos jogadores. O kit é completado por calções e meias pretos, mantendo a identidade visual do clube.



O lançamento celebra também a versão Galo Ninja do mascote, conhecida por sua determinação e força. A campanha publicitária contou com a participação de atletas como Hulk, Lyanco, Lari Sanchez e Ana Clara, além do Galo Doido.



O uniforme incorpora a tecnologia Aeroready, que oferece maior ventilação e conforto térmico durante o uso. A camisa já está disponível nas Lojas do Galo, no site da adidas Brasil e em revendedores autorizados. Os preços sugeridos são R$ 399,99 para os modelos adulto masculino e feminino, e R$ 349,99 para a versão infantil.