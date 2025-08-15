DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo No Grande ABC

CPTM oficializa diminuição de intervalos do Expresso Linha 10-Turquesa

A iniciativa visa melhorar a fluidez da operação e oferecer sempre um serviço com mais agilidade aos passageiros

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 12:41
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A partir desta segunda-feira (18), o intervalo médio entre os trens do Expresso Linha 10 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) será de 20 minutos durante os horários de pico da manhã e tarde, aumentando a oferta de lugares para os passageiros para Santo André.

Outra mudança ocorre no contrafluxo, de manhã no sentido Santo André e à tarde no sentido Tamanduateí, quando os trens não farão parada na estação São Caetano, permitindo que a redução no intervalo ocorra. No sentido de maior fluxo de passageiros, de manhã para Tamanduateí e à tarde para Santo André, a parada na estação São Caetano está mantida.

Linha 13-Jade

Já na Linha 13-Jade, o intervalo médio diminuirá de 15 para 10 minutos nos horários de pico, entre Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos, também aumentando a oferta de lugares para os passageiros, o que beneficiará todos que utilizam o trajeto.

LEIA TAMBÉM:

CPTM fará testes para diminuir intervalo no Expresso Linha 10-Turquesa

A iniciativa faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer sempre um serviço com mais agilidade aos passageiros de todas as linhas. A Linha 12-Safira, desde 4 de agosto, teve seu intervalo reduzido e a retirada do loop interno, permitindo a circulação direta entre Brás e Calmon Viana com intervalo médio de 4,5 minutos nos horários de pico.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Também é possível acompanhar nossas informações pelas redes sociais e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.