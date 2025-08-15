CPTM oficializa diminuição de intervalos do Expresso Linha 10-Turquesa

A partir desta segunda-feira (18), o intervalo médio entre os trens do Expresso Linha 10 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) será de 20 minutos durante os horários de pico da manhã e tarde, aumentando a oferta de lugares para os passageiros para Santo André.

Outra mudança ocorre no contrafluxo, de manhã no sentido Santo André e à tarde no sentido Tamanduateí, quando os trens não farão parada na estação São Caetano, permitindo que a redução no intervalo ocorra. No sentido de maior fluxo de passageiros, de manhã para Tamanduateí e à tarde para Santo André, a parada na estação São Caetano está mantida.

Linha 13-Jade

Já na Linha 13-Jade, o intervalo médio diminuirá de 15 para 10 minutos nos horários de pico, entre Engenheiro Goulart e Aeroporto-Guarulhos, também aumentando a oferta de lugares para os passageiros, o que beneficiará todos que utilizam o trajeto.

A iniciativa faz parte dos esforços da companhia para melhorar a fluidez da operação e oferecer sempre um serviço com mais agilidade aos passageiros de todas as linhas. A Linha 12-Safira, desde 4 de agosto, teve seu intervalo reduzido e a retirada do loop interno, permitindo a circulação direta entre Brás e Calmon Viana com intervalo médio de 4,5 minutos nos horários de pico.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Também é possível acompanhar nossas informações pelas redes sociais e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.