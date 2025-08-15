DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 15 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Segurança pública

GCM de Ribeirão Pires prende homem no Jardim Serrano após roubo de celular

Durante um patrulhamento preventivo, os agentes notaram a atitude suspeita do indivíduo

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 12:22
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prendeu em flagrante um homem no Jardim Serrano por roubo de celular. A ação resultou na recuperação do aparelho e na prisão do criminoso, que já tinha passagens por outros crimes. A ocorrência teve início na Avenida Coronel Oliveira Lima, nesta quinta-feira (14).

Durante um patrulhamento preventivo, os agentes da GCM notaram a atitude suspeita do indivíduo. Ao ser abordado, foi encontrado com ele um celular que havia sido roubado momentos antes na Avenida dos Manacás. A vítima reconheceu o criminoso, que, conforme apurado, já possuía histórico de crimes patrimoniais.

LEIA TAMBÉM:

GCM de São Bernardo prende suspeito com mais de 365 porções de drogas na Vila São Pedro

O aparelho foi prontamente apreendido e devolvido ao seu legítimo dono. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, onde a prisão em flagrante foi confirmada, e ele permanece à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Arlei Capoccio, destacou que a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires mantém um patrulhamento constante, 24 horas por dia, apoiado por 180 câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade. “A ação reforça o trabalho da GCM no policiamento preventivo e na resposta rápida a crimes, levanto mais segurança para os moradores da cidade”, afirmou Capoccio.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.