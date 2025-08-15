GCM de Ribeirão Pires prende homem no Jardim Serrano após roubo de celular

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prendeu em flagrante um homem no Jardim Serrano por roubo de celular. A ação resultou na recuperação do aparelho e na prisão do criminoso, que já tinha passagens por outros crimes. A ocorrência teve início na Avenida Coronel Oliveira Lima, nesta quinta-feira (14).

Durante um patrulhamento preventivo, os agentes da GCM notaram a atitude suspeita do indivíduo. Ao ser abordado, foi encontrado com ele um celular que havia sido roubado momentos antes na Avenida dos Manacás. A vítima reconheceu o criminoso, que, conforme apurado, já possuía histórico de crimes patrimoniais.

O aparelho foi prontamente apreendido e devolvido ao seu legítimo dono. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires, onde a prisão em flagrante foi confirmada, e ele permanece à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Arlei Capoccio, destacou que a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires mantém um patrulhamento constante, 24 horas por dia, apoiado por 180 câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade. “A ação reforça o trabalho da GCM no policiamento preventivo e na resposta rápida a crimes, levanto mais segurança para os moradores da cidade”, afirmou Capoccio.