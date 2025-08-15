DGABC
Esportes Titulo Sub-20

Liga Sancaetanense de Futsal empata com Santo André Futsal pelo Paulista

Depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe da casa conseguiu empatar faltando 50 segundos para terminar a partida

Do Diário do Grande ABC
15/08/2025 | 11:43
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um jogaço! Liga Sancaetanense de Futsal e Santo André Futsal empataram por 2 a 2 no clássico regional do Campeonato Paulista sub-20, nesta quinta-feira (14), no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo, no Bairro Barcelona. Depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe da casa conseguiu empatar faltando 50 segundos para terminar a partida.

O jogo marcou o confronto da Liga Sancaetanense, 4ª com 23 pontos, contra o Santo André, segundo colocado com 28 pontos, mas líder em pontos perdidos, já que tem dois jogos a menos que o líder Corinthians.

O técnico Ronaldo Cavallaro comentou o empate. “Foi um jogo de duas equipes muito técnicas e sabíamos que seria muito difícil, pois o Santo André vinha de 100% de aproveitamento, com nove vitórias em nove jogos. Além disso, saímos perdendo de 2 a 0 e no final chegamos ao empate pela resiliência dos nossos jogadores. Tivemos muitas oportunidades e produzimos para vencer o jogo, mas o resultado me deixou satisfeito”, explicou Cavallaro.

CAMPEONATO

A Liga Sancaetanense de Futsal ainda tem quatro jogos para encerrar a fase de classificação. Após o empate com o Santo André Futsal, a equipe de São Caetano enfrentará o líder Corinthians na próxima terça-feira, no novíssimo Ginásio Joaquim Cambaúva Rabelo, no Bairro Barcelona.

“O Corinthians é um time de massa, mas a nossa torcida não deixa por menos e sempre comparece para ajudar os meninos. Tenho certeza de que será um grande jogo para uma grande torcida”, finalizou Cavallaro.


