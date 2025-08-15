Após rumores de troca, Nike e Corinthians renovam parceria até 2035

O Sport Club Corinthians Paulista e a Nike oficializaram nesta sexta-feira (15) a renovação da parceria por mais 10 anos. Com o novo contrato, a relação entre clube e fornecedora de material esportivo seguirá até 2035, completando 32 anos de história, um dos vínculos mais duradouros do futebol brasileiro.

Desde o início, em 2003, quando o Timão conquistou o primeiro título vestindo Nike, a colaboração marcou a construção e consolidação da divisão de futebol da Nike no Brasil. Lançamentos de camisas e ativações especiais se transformaram em momentos históricos, reforçando a identidade corinthiana e acompanhando grandes conquistas.

Na primeira década de parceria, momentos icônicos ficaram registrados, como a camisa T90 no tetracampeonato brasileiro de 2005 e a Corinthiano Roxo, de 2008, que conquistou a torcida. Em 2010, ano do centenário, o clube lançou um uniforme especial com visual clássico, cor bege e escudo antigo com as letras CP, resgatando as origens. A celebração contou ainda com a criação da República Popular do Corinthians, com certidão de nascimento, RG e passaporte próprios. No ano seguinte, a camisa grená homenageou o Torino e São Jorge. Antes da final do Mundial de 2012, um outdoor com a frase The Almighty – Aqui é Corinthians foi instalado em frente ao Stamford Bridge, em Londres, mostrando a paixão alvinegra para o mundo.

A segunda década manteve a inovação e o engajamento com a torcida. Entre os destaques, a camisa inspirada em Ayrton Senna (2018), a homenagem ao goleiro Ronaldo Giovanelli (2020) e a coleção dedicada a Cássio (2022). Em 2021, os 10 anos da morte de Sócrates renderam uma edição especial, e o futebol feminino ganhou protagonismo com a camisa roxa Respeita as Minas. Já em 2024, a luta contra o racismo foi exaltada com a camisa all black.

Houve também ações marcantes, como o container temático inspirado na cultura japonesa para o Ano Dourado (2022) e o concurso Manto do Corinthians (2023), que colocou, pela primeira vez, uma arte de torcedor em um uniforme oficial de jogo. Em 2025, a parceria celebra os 25 anos do primeiro Mundial do clube com uma coleção comemorativa.

Para Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, “a Nike vai muito além de ser nossa fornecedora. É uma parceira de muitos anos que faz parte da nossa história, que nos conhece, que está conosco nos momentos de glória e na construção da identidade que define o torcedor corinthiano. Estamos muito felizes com a concretização do negócio e com o futuro da parceria”.

Já Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF, operador da FISIA, distribuidora oficial da Nike no Brasil, destacou: “Caminhar com o Corinthians por mais de duas décadas é uma honra imensa para a marca. Cada camisa, cada ativação e cada momento compartilhado reforçam nosso compromisso de seguir inovando e fortalecendo essa história juntos. Estamos prontos para continuar escrevendo novos capítulos grandiosos.”